Toyota рассказала детали об альтернативе кроссоверу RAV4 (фото)
Новый кроссовер Toyota bZ Woodland 2026 создали с прицелом на практичность. Автомобиль построен на базе недорогого электрокара Toyota bZ.
Подробности сообщает Carscoops.
Что известно о Toyota bZ Woodland 2026
В Европе машина будет известна как Toyota bZ4X Touring, а с именем bZ Woodland отправится на рынок США по цене от $45 300.
Электрокар получил переднюю часть кузова от стандартной машины, однако задняя часть длиннее. Это позволило обустроить больше места для задних пассажиров и предложить практичный багажник объемом 600 л.
Мощность силовой установки новой Toyota bZ Woodland составляет 375 л. с. Запас хода превышает 400 км.
Оснащение и интерьер Toyota bZ Woodland
Toyota пока не раскрыла полный список технических характеристик, однако уже известно, что bZ Woodland получит светодиодные фары и 18-дюймовые легкосплавные диски. В стандартном оснащении — аудиосистема с шестью динамиками, 14-дюймовый мультимедийный экран и беспроводная зарядка для смартфона.
Салон дополнен атмосферной подсветкой, есть подогрев и электропривод передних сидений, а обивка выполнена из материала SofTex.
Системы помощи водителю и безопасности
Модель оборудована пакетом Toyota Safety Sense 3.0. В него входит система предотвращения столкновений с функцией обнаружения пешеходов, адаптивный круиз-контроль, работающий во всем диапазоне скоростей, а также система удержания авто в полосе движения.
Читайте также
Кроме того, предусмотрены автоматическое переключение дальнего света, распознавание дорожных знаков, проактивная система помощи водителю и предупреждение о выезде из полосы с функцией подруливания. Среди других элементов безопасности — мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади, система панорамного обзора с режимами для разных типов местности и функция безопасного выхода из автомобиля.
Версия Premium: больше комфорта
Toyota bZ Woodland в комплектации Premium стоит $47400. Эта версия дополнительно оснащена панорамным люком и премиальной аудиосистемой JBL с девятью динамиками.
Также покупателям доступны подогрев руля, подогрев и вентиляция передних сидений, а для кресла водителя предусмотрена функция памяти настроек.
