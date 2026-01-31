Toyota отзывает около 162 тысяч авто Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Водитель может потерять корректное изображение информации с камер заднего вида, Фото: Toyota

Toyota объявила о проведении масштабного отзыва примерно 162 тысяч автомобилей Tundra и Tundra Hybrid 2024−2025 годов в США из-за неисправности мультимедийного дисплея. Эта проблема может влиять на работу камеры заднего вида.

Об этом сообщает Reuters.

Почему Toyota отзывает 162 тыс. автомобилей

Под отзыв подпадают отдельные экземпляры пикапов Toyota Tundra и Tundra Hybrid 2024−2025 модельных лет.

По данным компании, при определенных условиях мультимедийный экран в этих автомобилях может зависать на изображении с камеры или вообще показывать черный экран.

Поэтому система может не соответствовать федеральным стандартам безопасности США, поскольку водитель в некоторых ситуациях может потерять корректное отображение информации с камер.

Toyota сообщила, что владельцев автомобилей официально проинформируют об отзыве и дальнейших действиях до конца марта.

Компания не уточнила, сколько именно инцидентов было зафиксировано, но подчеркнула, что проблема будет устранена в рамках сервисной кампании.

