Toyota отзывает около 162 тысяч авто

31
Водитель может потерять корректное изображение информации с камер заднего вида
Водитель может потерять корректное изображение информации с камер заднего вида, Фото: Toyota
Toyota объявила о проведении масштабного отзыва примерно 162 тысяч автомобилей Tundra и Tundra Hybrid 2024−2025 годов в США из-за неисправности мультимедийного дисплея. Эта проблема может влиять на работу камеры заднего вида.
Об этом сообщает Reuters.

Почему Toyota отзывает 162 тыс. автомобилей

Под отзыв подпадают отдельные экземпляры пикапов Toyota Tundra и Tundra Hybrid 2024−2025 модельных лет.
По данным компании, при определенных условиях мультимедийный экран в этих автомобилях может зависать на изображении с камеры или вообще показывать черный экран.
Поэтому система может не соответствовать федеральным стандартам безопасности США, поскольку водитель в некоторых ситуациях может потерять корректное отображение информации с камер.
Toyota сообщила, что владельцев автомобилей официально проинформируют об отзыве и дальнейших действиях до конца марта.
Компания не уточнила, сколько именно инцидентов было зафиксировано, но подчеркнула, что проблема будет устранена в рамках сервисной кампании.
По материалам:
Корреспондент.net
