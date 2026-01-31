Toyota отзывает около 162 тысяч авто
Toyota объявила о проведении масштабного отзыва примерно 162 тысяч автомобилей Tundra и Tundra Hybrid 2024−2025 годов в США из-за неисправности мультимедийного дисплея. Эта проблема может влиять на работу камеры заднего вида.
Об этом сообщает Reuters.
Почему Toyota отзывает 162 тыс. автомобилей
Под отзыв подпадают отдельные экземпляры пикапов Toyota Tundra и Tundra Hybrid 2024−2025 модельных лет.
По данным компании, при определенных условиях мультимедийный экран в этих автомобилях может зависать на изображении с камеры или вообще показывать черный экран.
Поэтому система может не соответствовать федеральным стандартам безопасности США, поскольку водитель в некоторых ситуациях может потерять корректное отображение информации с камер.
Toyota сообщила, что владельцев автомобилей официально проинформируют об отзыве и дальнейших действиях до конца марта.
Компания не уточнила, сколько именно инцидентов было зафиксировано, но подчеркнула, что проблема будет устранена в рамках сервисной кампании.
Поделиться новостью
Также по теме
Zeekr показал семейный кроссовер мощностью более 1000 сил (фото)
Toyota отзывает около 162 тысяч авто
Только 20% компаний видят рост выручки благодаря ИИ, — исследование Deloitte
Apple рекомендует «правило 95%»: как снизить износ батареи iPhone
Mercedes-Benz готовит роскошные роботы на базе S-Class
Volkswagen отзывает более 44 тыс. электрокроссоверов ID.4