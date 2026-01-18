13 худших смартфонов в истории (фото) 18.01.2026, 00:10 — Технологии&Авто

За последнее десятилетие индустрия смартфонов вышла на пик развития: флагманские модели становятся все более совершенными и даже небольшие бренды научились выпускать действительно качественные девайсы. Однако этот прогресс стал возможным благодаря болезненным урокам прошлого.

Обозреватели издания BGR составили рейтинг из 13 самых неудачных смартфонов за всю историю. В список попали как старые культовые провалы, так и относительно свежие модели, не оправдавшие ожиданий рынка.

Samsung Galaxy Note 7 (2016)

Флагман запомнился массовыми случаями возгорания аккумуляторов, что привело к глобальному отзыву и запрету использования в самолетах. Этот скандал стал одним из самых дорогих в истории мобильной индустрии и серьезно ударил по репутации Samsung.

BlackBerry Storm (2008)

Смартфон не смог конкурировать с iPhone: медленная сенсорная клавиатура, баги, отсутствие Wi-Fi. Это стало началом падения BlackBerry, символизируя неспособность компании адаптироваться к сенсорным интерфейсам после физической клавиатуры.

Nokia Lumia 900 (2012)

Смартфон отличался качественным дизайном и отличной сборкой, но был ограничен неразвитой экосистемой Windows Phone. Отсутствие популярных приложений и отказ Microsoft поддерживать ОС сделали покупку бессмысленной.

Samsung Galaxy Fold (2019)

Первый складной смартфон Samsung стал символом того, как не нужно делать гибкие экраны: экран ломался уже после снятия защитной пленки, а шарнир пропускал грязь и пыль. Несмотря на инновационность, устройство показало, что рынок еще не готов к таким форм-факторам.

Amazon Fire Phone (2014)

Amazon сделала ставку на фирменные сервисы и 3D-интерфейс, но смартфон оказался слишком дорогим и ограниченным. Отсутствие Google-сервисов и эксклюзивность для одного оператора окончательно отпугали покупателей.

HTC Evo 3D (2011)

Идея 3D-экрана без очков выглядела эффектно на бумаге, но на практике вызывала усталость глаз и не имела полезного контента. Слабая батарея и средняя камера усугубили провал.

RED Hydrogen One (2018)

Сверхдорогой смартфон ($1300) от производителя кинокамер просто не оправдал ожиданий: «голографический» дисплей выглядел сомнительно, а обещанные модульные крепления для камеры так и не появились. По космической цене пользователь получал обычный Android-смартфон.

Kyocera Echo (2011)

Двойной экран был инновацией, но Android того времени не был готов к такому формату. Телефон работал медленно, быстро разряжался и оказался неудобным в повседневном использовании.

Solana Saga (2023)

Криптосмартфон был первым в своем роде, делая упор на Web3 и блокчейн-функциях, но для большинства пользователей они оказались напрасными. По сути это был переоцененный Android-телефон за $1000 без заметных аппаратных преимуществ.

Palm Phone (2018)

Миниатюрный смартфон позиционировался как компаньон основного «большого» смартфона, но маленький экран, слабый аккумулятор и зависимость от другого устройства делали его крайне непрактичным.

iPhone 6 (2014)

Несмотря на коммерческий успех, модель стала известна из-за скандала Bendgate: корпус легко гнулся при ношении в кармане, что вызвало волну критики и мемов. Ситуацию усугубило то, что Apple знала, что iPhone 6 и 6 Plus гнутся гораздо легче, чем предыдущие модели, но все равно одобрила дизайн.

iPhone 16e (2025)

Модель вызвала критику из-за устаревшего дизайна, большого выреза и слабых камер при высокой цене. Эксперты называют устройство примером неудачной позиции внутри линейки Apple.

Escobar Fold (2019−2020)

Этот «смартфон» вошел в историю как мошеннический проект: компания брата Пабло Эскобара наклеивала фирменный логотип на б/у телефоны Galaxy Fold и присылала их известным блоггерам. Обычным же покупателям отправляли пустые коробки или книги.

