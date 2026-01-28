0 800 307 555
В Греции планируют защитить аэропорты антидроновым щитом

Технологии&Авто
16
Аэропорт "Ханья" в Греции.
Власти Греции планируют разработать систему противодроновой защиты для аэропортов.
Об этом сообщила Ekathimerini.
Отмечается, что греческие аэропорты нуждаются в защите от дронов любого типа, и государство принимает меры по глушению и предотвращению приближения любых беспилотных летательных аппаратов к объектам воздушного транспорта.
Глушение подразумевает вмешательство в сигналы связи или навигации, что приводит к падению дронов или сбиванию их с курса. Для противодействия дронам требуется высокоточное оборудование, которое будет работать под полным контролем, чтобы не передавать сигналы на частотах, влияющих на системы аэронавигации и связи.
Государственная информационная служба Греции сформулировала технические спецификации и уже готовится соответствующее предложение.
Большинство гражданских аэропортов Греции, некоторые из которых также обслуживают военных, такие как аэропорт «Ханья», уже имеют периметральные системы для обнаружения и идентификации беспилотных летательных аппаратов.
Однако решающим является установка технологий нейтрализации, которые, как только неизвестный объект будет обнаружен в контролируемом воздушном пространстве, возьмут на себя контроль над дроном и остановят, прежде чем он выполнит свою задачу.
По материалам:
Укрінформ
