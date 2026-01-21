0 800 307 555
Renault будет производить дальнобойные дроны для Украины, — FT

26
Renault совместно с французской оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что компания Renault будет сотрудничать с Turgis Gaillard над производством дронов на двух своих объектах, но отказалась комментировать стоимость контракта или количество выпущенных дронов.
«С нами связались относительно нашего производственного и креативного промышленного опыта. Этот проект продолжается и возглавляет его Министерство обороны. Мы подтверждаем наше участие в этом проекте по просьбе государства», — заявил директор Renault Фабрис Камболов.
По данным издания, контракт заключен после запроса французского правительства в июне в автомобильные и оборонные компании о совместной работе над производственными линиями дронов. Французский автопроизводитель ранее производил оборонную технику, включая танки и бронеавтомобили, использовавшиеся в первой и второй мировых войнах.
В Renault отказались уточнить, будут ли дроны наступательными, оборонительными или для разведки.
В Financial Times отмечают, что Turgis Gaillard — французская оборонная компания, основанная в 2011 году. У нее около 400 сотрудников и доход в размере 80 млн евро. Ее продукция включает в себя 20-метровый средневысотный беспилотник большой длительности полета под названием AAROK, который может перевозить почти три тонны топлива, оружия или оборудования.
Французская инициатива появилась на фоне разногласий в развитии автомобильной и оборонной промышленности Европы. Заказы для производителей оружия резко возросли, поскольку континент увеличивает расходы на оборону, тогда как автомобильный сектор испытывает трудности с переходом от двигателей внутреннего сгорания на электромобили.
По материалам:
РБК-Україна
