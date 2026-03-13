0 800 307 555
В «Дії» разрешили бронировать работников с нарушением воинского учета

В пятницу, 13 марта, на портале «Дія» заработала возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний бронировать работников даже при наличии нарушений в воинском учете.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
Ожидается, что запуск этой возможности позволит предприятиям оборонного сектора привлекать специалистов к работе и обеспечивать непрерывность производственных процессов, важных для обороноспособности страны.

Временное бронирование на 45 дней

Речь идет о временном бронировании специалистов на срок до 45 календарных дней. За это время работник может урегулировать свои учетные данные, а предприятие — непрерывно обеспечивать выполнение оборонных задач.
«Для государства важно, чтобы предприятия, работающие на оборону, могли быстро привлекать необходимых специалистов для работы. Запуск этой услуги в Дії позволяет упростить процедуру бронирования и обеспечить стабильную работу критически важных производств», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Кто может воспользоваться услугой

Воспользоваться услугой могут предприятия, включенные в Единый перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса или имеющие статус критически важных для обеспечения потребностей ВСУ.
Подать заявление могут руководители предприятий, подписанты или уполномоченные лица.

Как подать заявку

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно:
  1. Авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи.
  2. Выбрать услугу «Бронирование работников».
  3. При подаче заявления выбрать категорию «Работники с нарушением воинского учета».
  4. Внести данные работников и подписать заявление.
После подачи статус заявки будет отображаться в личном кабинете заявителя.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в течение года количество граждан Украины, забронированных от мобилизации, выросло на несколько сотен тысяч и сейчас составляет около 1,3 млн человек.
С 1 февраля вступили в силу новые правила бронирования работников от мобилизации. Ключевое изменение касается минимального уровня заработной платы, позволяющего предприятиям бронировать работников, работающих в сфере критической инфраструктуры или обороны. Так, минимальный порог заработной платы для бронирования работников составит 21 617 грн.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Бронирование Военный учет Дия
