За крупные суммы придется платить: банки вводят новые комиссии

Банки могут брать комиссию за большие суммы валюты на счету
Казалось бы, банкам выгодно, когда клиенты держат на счетах крупные суммы денег. Однако в некоторых случаях финансовые учреждения могут даже взимать комиссию за хранение крупных сумм в валюте.
Такие правила действуют в некоторых банках, поэтому клиентам следует внимательно проверять тарифы во избежание неожиданных расходов.

Когда банк начинает брать комиссию

В частности, Пиреус Банк с 1 июня 2023 года ввел ежемесячную комиссию за обслуживание текущих валютных счетов в долларах США и евро, если среднемесячный остаток превышает 10 тыс. долларов США или 10 тыс. евро.
Комиссия составляет:
  • 0,1% от суммы — для счетов в долларах США (минимум 1 доллар, максимум 100 долларов);
  • 0,2% от суммы — для счетов в евро (минимум 1 евро, максимум 100 евро).
Комиссия начисляется на весь среднемесячный остаток, если она превышает установленный порог.
Эксперты советуют внимательно ознакомиться с тарифами банка, в котором открыт счет. Это поможет заранее узнать возможные комиссии и избежать неожиданных списаний и дополнительных расходов.
Светлана Вышковская
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
