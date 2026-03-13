За крупные суммы придется платить: банки вводят новые комиссии
Казалось бы, банкам выгодно, когда клиенты держат на счетах крупные суммы денег. Однако в некоторых случаях финансовые учреждения могут даже взимать комиссию за хранение крупных сумм в валюте.
Такие правила действуют в некоторых банках, поэтому клиентам следует внимательно проверять тарифы во избежание неожиданных расходов.
Когда банк начинает брать комиссию
В частности, Пиреус Банк с 1 июня 2023 года ввел ежемесячную комиссию за обслуживание текущих валютных счетов в долларах США и евро, если среднемесячный остаток превышает 10 тыс. долларов США или 10 тыс. евро.
Комиссия составляет:
- 0,1% от суммы — для счетов в долларах США (минимум 1 доллар, максимум 100 долларов);
- 0,2% от суммы — для счетов в евро (минимум 1 евро, максимум 100 евро).
Комиссия начисляется на весь среднемесячный остаток, если она превышает установленный порог.
Эксперты советуют внимательно ознакомиться с тарифами банка, в котором открыт счет. Это поможет заранее узнать возможные комиссии и избежать неожиданных списаний и дополнительных расходов.
