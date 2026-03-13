В Днепропетровской области раскрыли миллионные махинации на строительстве фортификаций

Чиновники воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупку материалов для строительства фортификаций по завышенным ценам
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о разоблачении коррупционных схем во время строительства оборонных рубежей в Днепропетровской области. По его словам, речь идет об одной воинской части, двух схемах, пяти подозреваемых и более 14 млн грн ущерба государству.

Закупки материалов по завышенным ценам

«В 2024 году чиновники воинской части вместе с гражданскими сообщниками организовали закупки материалов для фортификаций по завышенным ценам. Схема проста: подконтрольные предприятия получали прямые договоры, а цены в них завышали примерно на 20% от рыночных. Бюджетные средства перечисляли на счета компаний, после чего деньги обналичивали или легализовали», — отметил Кравченко.
При этом фактически материалы для оборонных позиций закупали гораздо дешевле.

Объявление подозрения

Один из эпизодов организовал командир воинской части в звании полковника. Только за два месяца (май-июнь 2024) государству было нанесено 7,3 млн грн ущерба. Мужчина уведомлен о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. В другом эпизоде ​​участвовали начальник группы государственных закупок воинской части, офицер этой группы, его жена и гражданский арбитражный управляющий. Они присвоили еще около 6,7 млн ​​грн", — детализировал Руслан Кравченко.
Подытоживая, генеральный прокурор отметил, что троим подозреваемым уже избраны меры пресечения, еще один — находится в больнице. Идет следствие. Проверяется причастность других должностных лиц и возможные хищения на десятки миллионов гривен.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что СБУ и НАБУ ликвидировали схему присвоения государственных средств на выполнение оборонных заказов. По результатам совместных действий в махинациях разоблачено руководство стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса на Днепропетровщине. По материалам дела, речь идет о первом заместителе гендиректора завода, который организовал схему хищения 19,7 млн бюджетных гривен на закупке металлического сырья.
