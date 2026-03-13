0 800 307 555
Почему техосмотр в 2026 году станет обязательным для всех водителей? Послушайте эти советы

41
На нашем YouTube-канале вышло новое видео о главных переменах для украинских водителей в 2026 году. Рассказываем о новых правилах для такси, возможном возврате техосмотра, цифровизации автогражданки и других нововведениях, которые могут изменить жизнь автомобилистов.

Новые правила для таксистов

Минразвития предлагает реформу рынка такси, чтобы вывести из тени значительную часть перевозок. По оценкам чиновников, в Украине работает около 300 тысяч водителей такси, значительная часть которых не оформлена официально.
Законопроект предусматривает введение штрафов:
  • 17 тыс. грн — если водитель перевозит пассажиров без регистрации как предприниматель или без трудового договора;
  • 8,5 тыс. грн — если водитель работает на заказ, но подбирает пассажиров без использования платформы;
  • 8,5 тыс. грн — если водитель пользуется приложением, не зарегистрированным в реестре «Укртрансбезопасности»;
  • 8,5 тыс. грн — если автомобиль не прошел техосмотр, нет таксометра или электронного идентификатора.
Мобильные платформы по вызову такси должны будут зарегистрироваться в государственных реестрах.

Возврат техосмотра

Правительство также рассматривает возврат обязательного технического осмотра для большинства транспортных средств. Раньше проверка была обязательна только для автобусов и грузовиков.
Также изменят правила для импортируемых автомобилей. Вместо действующей процедуры сертификации планируется ввести первый обязательный техосмотр сразу после ввоза автомобиля в Украину.

Штрафные баллы для водителей

Еще одно потенциальное изменение — система штрафных баллов. Законопроект пока не принят, но идея предусматривает начисление от 1 до 5 баллов за нарушение ПДД.
Если водитель за год наберет 15 баллов, удостоверение могут аннулировать, после чего придется повторно проходить обучение в автошколе и сдавать экзамены.

Европротокол в «Дії»

Цифровизация также затронула оформление ДТП. Теперь европротокол можно будет оформить через приложение «Дія».
Через приложение также можно будет отслеживать статус страхового дела.

Цифровая автогражданка

Полисы автогражданки переходят в полностью электронный формат. Все договоры автоматически регистрируются в центральной базе Моторного страхового бюро Украины.
При этом полиция отмечает, что камеры автоматической фиксации пока не могут штрафовать за отсутствие страховки, поскольку соответствующего закона нет.
Впрочем, при остановке автомобиля инспектор может проверить полис.
Подробнее о новых правилах для водителей, возможных штрафах и цифровых сервисах смотрите в новом видео на YouTube-канале Finance.ua .
По материалам:
Finance.ua
YoutubeАвтоВодительское удостоверение
