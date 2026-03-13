Мобилизованные ІТ-специалисты могут получать офицерское звание и служить по специальности Сегодня 15:37

Мобилизированный айти-специалист служит по специальности

Военнослужащие, обладающие опытом в сфере информационных технологий, смогут получать офицерские звания и работать на должностях, связанных с цифровой трансформацией армии. Соответствующие изменения предусмотрены указом № 214/2026, подписанным Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Документ вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

IT-специалистам могут присвоить звание младшего лейтенанта

Согласно новым правилам, военнослужащие, призванные по мобилизации или на срочную службу, после отбора на должности цифровой трансформации смогут получить первичное офицерское звание «младший лейтенант».

Решение о присвоении звания будет принимать министр обороны. Перед этим кандидатуру должен согласовать заместитель министра обороны по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации. После согласования выдается соответствующий приказ Министерства обороны.

Как будет проходить отбор

Отбор кандидатов на IT-должности в армии будет проходить в два этапа.

Сначала в воинских частях командиры будут проводить первичный отбор среди мобилизованных военнослужащих.

Далее в Министерстве обороны будут проверять документы и соответствие кандидатов требованиям. При необходимости могут также провести собеседование с представителями Директората цифровой трансформации.

После успешного отбора военнослужащему присваивают звание младшего лейтенанта и назначают на соответствующую IT-должность.

Для чего это

В Минобороны считают, что новые правила помогут более системно привлекать к работе в Силах обороны специалистов по ІТ, инженерии и технологиям.

Ожидается, что это будет способствовать внедрению цифровых решений в армии и усилению технологического превосходства Украины на поле боя.

В армии формируют IT-вертикаль

Ранее Министерство обороны начало разворачивать так называемую IT-вертикаль — сеть специалистов по цифровой трансформации на всех уровнях Сил обороны: от батальонов до Генерального штаба и Министерства обороны.

Такие специалисты будут отвечать за внедрение цифровых систем в подразделениях, сбор обратной связи от военных и формирование запросов на новые технологические решения.

Это делается с целью создания управляемой системы цифровой трансформации, которая позволит быстрее запускать новые сервисы и технологии для украинской армии.

