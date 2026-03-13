Смогут ли смартфоны заменить POS-терминалы
На рынке платежей появляются новые технологии, постепенно меняющие привычные способы приема оплат. Об этом в интервью Finance.ua рассказал заместитель CEO NovaPay Алексей Миропольский, комментируя тенденции финтеха и развитие платежных инструментов для бизнеса.
Смартфон как инструмент приема платежей
Использование смартфонов для приема оплат — новый тренд на рынке платежей. Миропольский рассказал о технологии TapToPhone от NovaPay, позволяющей принимать платежи без отдельного POS-терминала.
По его словам, эта технология уже используется курьерами «Новой почты», и компания планирует в дальнейшем развивать такие решения.
Для мобильных продаж или работы курьеров смартфон может фактически заменить терминал. В таком случае оплату можно принимать прямо по телефону.
В то же время он подчеркнул, что это нишевый инструмент и подходит не всем предпринимателям.
Некоторым бизнесам, в частности стационарным магазинам, удобнее использовать Android-терминалы, позволяющие вести учет и печатать фискальные и терминальные чеки.
Поэтому физические POS-терминалы, по его словам, останутся актуальными для стационарной торговли.
Почему полностью избавиться от мошенников не удастся
По словам Миропольского, компании, работающие с большим количеством платежей, могут быстро замечать подозрительные операции и реагировать на них. Он пояснил, что в NovaPay анализируют транзакции и видят, как происходит прием платежей, в частности в отделениях «Новой почты». Благодаря этому можно быстро обнаруживать новые мошеннические схемы.
Однако, как отметил Миропольский, защититься от жуликов на 100% невозможно.
«Мы смотрим на проводимые транзакции, знаем, как происходит прием платежей в отделениях „Новой почты“, и сразу чувствуем все мошеннические схемы, которые возникают… Полностью закрыть историю с мошенниками точно не удастся никому. Это должен быть постоянный процесс системного построения», — пояснил он.
