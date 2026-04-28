Перевод «не туда»: какие комиссии могут быть за возврат средств Сегодня 10:30 — Финтех и Карты

Ошибка – это всегда финансовый минус, даже если всю сумму удалось вернуть

Ошибка в одной цифре номера карты или случайный перевод не туда — ситуация, от которой не застрахован ни один пользователь мобильного банкинга. В то же время, если списание средств происходит мгновенно, их возврат может занять месяцы.

Срок возврата средств зависит от так называемого «технологического маршрута» платежа. Если получатель — клиент того же банка, что и отправитель, шансы на быстрое решение вопроса растут. Если же средства были переведены другому финансовому учреждению, процесс переходит в плоскость межбанковских запросов и, как правило, занимает больше времени.

Какие расходы возникают

Даже в случае успешного возврата финансовых потерь избежать не удается. Речь идет о таких комиссиях:

комиссия за «выход»: вы уже заплатили за перевод (например, 0.5% или 1%). Эти деньги банк оставляет себе, поскольку он технически выполнил ваше поручение;

комиссия за «вход»: если у получателя карта с комиссией за зачисление (популярно в ПриватБанк — 0.5%), то в случае возврата вы получите сумму уже за вычетом этого процента;

фиксированная плата за расследование: некоторые банки за инициацию процедуры Chargeback или сложного расследования могут взимать комиссию (от 250 до 1 тыс. грн), которая не возвращается даже при отрицательном результате;

валютные курсы: Во время международных переводов вы теряете разницу между курсом купли и продажи. Пока деньги зависли, курс может измениться, и в гривневом эквиваленте вы получите меньше.

