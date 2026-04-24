Кого будут нанимать в эпоху ИИ в ІТ-сфере — исследование

Искусственный интеллект уже меняет подход к разработке программного обеспечения. Компании ожидают, что в ближайшие годы ИИ-агенты будут руководить большинством процессов, а спрос на таких специалистов будет только расти.
Об этом говорится в исследовании Redefining the Future of Software Engineering от компании SoftServe, пишет УНИАН.

Что показало исследование

Команды разработчиков уже активно используют искусственный интеллект в своей работе. В частности, 79% опрошенных применяют ИИ-ассистентов в течение последних двух лет чаще всего для написания кода и проверки его качества.
Прогнозы

72% организаций ожидают, что уже в ближайшие два года ИИ-агенты будут руководить большинством или даже всеми этапами разработки. При этом 41% считают, что это может произойти в течение 18 месяцев.

Как изменяются роли в ІТ

Если раньше приоритетом были DevOps (разработка и операционная поддержка), cloud (облачные сервисы) и full-stack (полный цикл разработки) инженеры, то теперь в компаниям все больше требуются специалисты в искусственном интеллекте.
По данным исследования, именно ИИ-инженеры становятся самыми востребованными (так указали 51% опрошенных). Потребность будет расти в архитекторах программного обеспечения (32%) и инженерах данных (29%).
Сдвиг на рынке труда

Исследование демонстрирует важный сдвиг на рынке труда — востребованными будут так называемые «AI-native» специалисты — эксперты разных ролей и направлений с глубокой экспертизой в сфере ИИ.
Опрошенные специалисты также отметили, что ИИ помогает командам быстрее и чаще тестировать новые идеи при создании продуктов, исследовать альтернативные подходы к разработке и дизайну, глубже понимать потребности пользователей и учиться у специалистов из других индустрий.
Finance.ua уже писал, что искусственный интеллект становится быстрее, умнее и все больше интегрируется в рабочую жизнь. Хотя это может оказаться полезным инструментом, он все равно не может построить доверие, преодолеть напряженность или дать людям ощущение, что их замечают и ценят. Эксперт рассказывает, как ИИ становится редкой суперсилой на работе, но некоторые навыки не сможет заменить ни один ИИ.
В то же время говорилось, что каждый десятый ответ ИИ-обзоров Google ошибочный.

Справка Finance.ua:

  • Украина планирует системно развивать искусственный интеллект и уже обозначила амбициозные цели к 2030 году. Речь идет не только о технологиях, но и о безопасности, экономике и эффективности государственного управления.
  • Министерство обороны Украины создает Defense AI Center «A1» — первый центр, который будет внедрять технологии искусственного интеллекта в военную сферу.
