Налоговая напоминает о завершении кампании декларирования доходов: что нужно знать Сегодня 20:06 — Личные финансы

В Украине подходит к концу декларационная кампания по итогам прошлого года. Предельный срок подачи декларации об имущественном положении и доходах — 30 апреля 2026 года.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

Кто обязан подать декларацию

Подать декларацию обязаны граждане, получавшие в течение года доходы, с которых налог не был уплачен или уплачен не в полном объеме. В частности, это:

доходы от сдачи имущества в аренду;

иностранные доходы;

наследство или подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками;

доходы, полученные от налогового агента;

инвестиционная прибыль;

доходы от продажи имущества, если налог не был удержан;

другие доходы, подлежащие декларированию.

Также декларацию подают физические лица — предприниматели на общей системе налогообложения и самозанятые лица.

Кто может подать декларацию добровольно

Граждане могут подать декларацию добровольно для получения налоговой скидки, в частности, по расходам на обучение, ипотеку или страхование.

В таком случае предельный срок подачи декларации до 31 декабря 2026 года.

Сроки уплаты налогов

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, определенные по результатам декларирования, необходимо уплатить до 1 августа 2026 года.

Как подать декларацию

Подать декларацию можно несколькими способами:

онлайн через электронный кабинет или приложение «Моя налоговая»;

лично или через уполномоченное лицо;

почтой с уведомлением о вручении.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что за три месяца 2026 года граждане Украины подали 92 тысячи деклараций об имущественном положении и доходах. Они задекларировали полученные в 2025 году доходы на общую сумму 74,3 млрд. гривен.

Доходы более 1 млн грн задекларировали 8,3 тыс человек. В общей сложности они показали 38,2 млрд грн прошлогодних доходов и определили почти 1,1 млрд гривен налоговых обязательств.

Рекордсмен среди налогоплательщиков по результатам декларирования — житель Хмельницкой области, который определил налоговые обязательства более 18,3 млн гривен.

