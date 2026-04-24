Налоговая напоминает о завершении кампании декларирования доходов: что нужно знать

Подать декларацию обязаны граждане, получавшие в течение года доходы, с которых налог не был уплачен или уплачен не в полном объеме. В частности, это:
доходы от сдачи имущества в аренду;
иностранные доходы;
наследство или подарки от лиц, не являющихся близкими родственниками;
доходы, полученные от налогового агента;
инвестиционная прибыль;
доходы от продажи имущества, если налог не был удержан;
другие доходы, подлежащие декларированию.
Также декларацию подают физические лица — предприниматели на общей системе налогообложения и самозанятые лица.
Кто может подать декларацию добровольно
Граждане могут подать декларацию добровольно для получения налоговой скидки, в частности, по расходам на обучение, ипотеку или страхование.
В таком случае предельный срок подачи декларации до 31 декабря 2026 года.
Сроки уплаты налогов
Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, определенные по результатам декларирования, необходимо уплатить до 1 августа 2026 года.
Как подать декларацию
Подать декларацию можно несколькими способами:
онлайн через электронный кабинет или приложение «Моя налоговая»;
лично или через уполномоченное лицо;
почтой с уведомлением о вручении.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что за три месяца 2026 года граждане Украины подали 92 тысячи деклараций об имущественном положении и доходах. Они задекларировали полученные в 2025 году доходы на общую сумму 74,3 млрд. гривен.
Доходы более 1 млн грн задекларировали 8,3 тыс человек. В общей сложности они показали 38,2 млрд грн прошлогодних доходов и определили почти 1,1 млрд гривен налоговых обязательств.
Рекордсмен среди налогоплательщиков по результатам декларирования — житель Хмельницкой области, который определил налоговые обязательства более 18,3 млн гривен.