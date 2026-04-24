Кого могут исключить с воинского учета (подробности от эксперта)

Каждый гражданин Украины мужского пола, достигший 18 лет, согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» обязан носить с собой военно-учетный документ. Но не каждый гражданин состоит на воинском учете.

Однако существуют случаи, когда человек может быть исключен с воинского учета.

Основания для исключения с воинского учета рассказал эксперт Зорян Павлив.

Основания для исключения с воинского учета

Согласно ч. 6 ст. 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» основными основаниями для исключения с воинского учета являются:

Умершие или признанные в установленном законом порядке без вести отсутствуют или объявлены умершими;

Лица, прекратившие гражданство Украины;

Признаны непригодными к военной службе согласно выводу военно-врачебной комиссии;

Лица, достигшие предельного возраста — 60 лет. Важно! По состоянию на 2026 год для отдельных категорий офицеров запаса предельный возраст увеличен до 65 лет (согласно приказу Министерства обороны № 250 от 12.03.2025).

Если человек подпадает под одну из этих категорий, он может подать подтверждающие документы в ТЦК об исключении с воинского учета.

Куда подать документы

Подать документы теперь можно не только лично, но и через электронный кабинет в системе «Резерв+» или портал «Дія», где доступна функция «Заявление на исключение с учета».

Если гражданин исключен с воинского учета в соответствии с последними двумя пунктами, военно-учетный документ у него не изымается. Туда вносятся данные об исключениях с воинского учета. Данные об исключении автоматически синхронизируются с Единым государственным реестром военнообязанных «Оберег».

Так что до достижения 60 лет такие граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию работников ТЦК или полицейских. Теперь проверка может проводиться также через электронные документы в «Дії» или «Резерв +», без необходимости иметь бумажный военный билет при себе.

Пригодность к службе

Категории непригодности к военной службе определяются на основании медицинских осмотров. Это может быть от абсолютной непригодности к военной службе до пригодности. Если человек признается непригодным к военной службе, военнослужащий получает соответствующую медицинскую справку и выписку из приказа об увольнении из рядов ВСУ.

Читайте также «Резерв+» стал обязательным для получения паспорта за границей

Начиная с 2024 года, решения ВВК действуют в течение одного года (ранее — бессрочно), после чего возможен повторный осмотр при изменении состояния здоровья.

Чтобы быть исключенным с воинского учета, следует обратиться в Центр комплектования и социальной поддержки, указав основание исключения из учета и предоставив все соответствующие подтверждающие документы. После этого Центр комплектования и социальной поддержки вносит данные в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Также решение об исключении можно отследить онлайн в разделе «Воинский учет» на портале «Дія». После внесения данных статус «выключен» появляется автоматически.

Если есть основания для увольнения из ВСУ, но не увольняют

Каждый военнослужащий имеет свои права и обязанности. В случае, если у человека есть основания для увольнения с военной службы, он получает на руки предписание и обращается в ТЦК. При этом он освобождается от исполнения воинских обязанностей.

Иногда возникают спорные ситуации, разрешаемые в судебном порядке. Например, если Центр комплектования и социальной поддержки отказывается исключить человека с учета, он может подать иск в суд и понимать, что судебные решения могут быть важными. В 2026 году действует упрощенная процедура обжалования действий ТЦК через «Электронный суд»: иск можно подать онлайн, не посещая суд лично.

