Сколько стоят золотые 20 грн с особым дизайном (фото)

Национальный банк продает памятную монету в 20 грн «Архистратиг Михаил».
Об этом сообщается на сайте НБУ.

Цена

Монета отчеканена из золота и стоит 73 333 грн. При этом на продажу монет установлен лимит — каждый желающий может приобрести не более 3 штук. Сейчас на складе осталось 1684 монеты.

Описание

«Памятная монета посвящена архистратигу Михаилу — одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет „небесное воинство ангелов“ и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архистратига Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников», — говорится в описании монеты.
  • Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.
  • Масса драгоценного металла в чистоте — 7,78.
  • Гурт — гладкий.
  • Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году.
  • Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.
Ранее Finance.ua в статье показал примеры монет, наличие или приобретение которых могут стать поводом у вас для появления прибыли.

Также мы писали, что коллекционные и памятные монеты в Европе давно вышли за пределы просто «хороших кружочков из металла». Для одних это путь «прикоснуться к истории», для других — способ долгосрочно сберегать капитал, а иногда и зарабатывать на дефиците и моде.
Для украинского инвестора европейский рынок монет интересен и как коллекционное хобби, и как нишевый инструмент диверсификации, особенно если понимать, где кончается нумизматика и начинается золото как актив.
Татьяна Береговая
