Сколько стоят золотые 20 грн с особым дизайном (фото)

Национальный банк продает памятную монету в 20 грн «Архистратиг Михаил».

Об этом сообщается на сайте НБУ

Цена

Монета отчеканена из золота и стоит 73 333 грн. При этом на продажу монет установлен лимит — каждый желающий может приобрести не более 3 штук. Сейчас на складе осталось 1684 монеты.

Описание

«Памятная монета посвящена архистратигу Михаилу — одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет „небесное воинство ангелов“ и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архистратига Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников», — говорится в описании монеты.

Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.

Масса драгоценного металла в чистоте — 7,78.

Гурт — гладкий.

Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году .

. Тираж монеты составил 3,5 тыс. экземпляров.

