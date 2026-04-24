Сколько стоят золотые 20 грн с особым дизайном (фото)

Монета отчеканена из золота и стоит 73 333 грн. При этом на продажу монет установлен лимит — каждый желающий может приобрести не более 3 штук. Сейчас на складе осталось 1684 монеты.
Описание
«Памятная монета посвящена архистратигу Михаилу — одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет „небесное воинство ангелов“ и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Сегодня образ архистратига Михаила присутствует в атрибутике украинских войск, олицетворяя непримиримую борьбу со злом и духовную поддержку украинских защитников», — говорится в описании монеты.
Монеты отчеканены из золота 900-й пробы.
Масса драгоценного металла в чистоте — 7,78.
Гурт — гладкий.
Выставленные на продажу экземпляры были отчеканены в 2025 году.
