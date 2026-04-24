0 800 307 555
ру
Сколько стоят паркоместа и гаражи в Киеве и пригороде (инфографика)

Личные финансы
83
Гаражи остаются более доступной альтернативой паркоместам
Спрос на парковочные места остается стабильно высоким как в Киеве, так и в пригороде. В сегменте покупки разница между гаражами и паркоместами остается существенной — гаражи значительно дешевле. В то же время в аренде эта разница постепенно сокращается.
Об этом свидетельствуют данные OLX.

Покупка и аренда паркомест

В Киеве медианная стоимость покупки паркоместа составляет 1,22 млн грн, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время столица потеряла позицию самой дорогой локации. Самая высокая медианная цена зафиксирована в Софиевской Борщаговке — около 1,28 млн грн. За год стоимость здесь выросла почти на 90%. Сразу спрос возрос: количество откликов на объявления возросло на 69% по сопоставлению с мартом 2025 года.
Среди других населенных пунктов:
  • Ирпень — 823 тыс. грн (+24%), спрос вырос на 64%;
  • Борисполь — 788 тыс. грн (+100%);
  • Бровары — около 712 тыс. грн (+15%);
  • Святопетровское — 697 тыс. грн (рост почти в 3,5 раза);
  • Чабаны — около 571 тыс. грн (без изменений за год).
Что касается аренды паркомест, этот сегмент в целом повторяет тенденции покупки — самые высокие цены зафиксированы в пригороде. В частности:
  • Софиевская Борщаговка — около 7 000 грн/месяц (+75%);
  • Вишневое — 6 500 грн (+63%);
  • Киев — 5 500 грн (+25%).
Далее по уровню стоимости среди исследуемых мест — Ирпень и Святопетровское, где аренда составляет около 4500 грн. При этом в Ирпене цена осталась без изменений, в то время как в Святопетровском выросла почти в 3 раза. В Броварах арендовать паркоместо можно в среднем за 4 000 грн, что на 33% больше, чем в марте 2025 года.
Цены на паркинг и гаражи
Цены на паркинг и гаражи, Инфографика: OLX Недвижимость

Покупка и аренда гаражей

Гаражи остаются более доступной альтернативой паркоместам — разница в стоимости в зависимости от локации может достигать нескольких раз. В то же время и покупка и аренда в этом сегменте демонстрируют рост цен в Киеве и пригороде.
Самая высокая медианная стоимость покупки гаража зафиксирована в Ирпене — 818 тыс. грн (+134%). Спрос также возрос: количество откликов на объявления увеличилось на 74%.
Другие показатели:
  • Петропавловская Борщаговка — 659 тыс. грн (+18%);
  • Вишневое — 635 тыс. грн (+53%);
  • Бровары — 438 тыс. грн (+3%);
  • Киев — 437 тыс. грн (+23%).
Что касается аренды, этот сегмент во многих городах по цене близится к уровню аренды паркомест. В частности:
  • Ирпень — около 6 000 грн/месяц (+50%);
  • Вишневое и Святопетровское — около 4500 грн (+29% и -18% соответственно);
  • Бровары — 4 000 грн (+60%);
  • Борисполь — около 4 000 грн (+63%);
  • Киев — около 3 500 грн/месяц.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems