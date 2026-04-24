Сколько стоят паркоместа и гаражи в Киеве и пригороде (инфографика) Сегодня 17:23 — Личные финансы

Гаражи остаются более доступной альтернативой паркоместам

Спрос на парковочные места остается стабильно высоким как в Киеве, так и в пригороде. В сегменте покупки разница между гаражами и паркоместами остается существенной — гаражи значительно дешевле. В то же время в аренде эта разница постепенно сокращается.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Покупка и аренда паркомест

В Киеве медианная стоимость покупки паркоместа составляет 1,22 млн грн, что на 29% больше, чем в прошлом году. В то же время столица потеряла позицию самой дорогой локации. Самая высокая медианная цена зафиксирована в Софиевской Борщаговке — около 1,28 млн грн. За год стоимость здесь выросла почти на 90%. Сразу спрос возрос: количество откликов на объявления возросло на 69% по сопоставлению с мартом 2025 года.

Среди других населенных пунктов:

Ирпень — 823 тыс. грн (+24%), спрос вырос на 64%;

Борисполь — 788 тыс. грн (+100%);

Бровары — около 712 тыс. грн (+15%);

Святопетровское — 697 тыс. грн (рост почти в 3,5 раза);

Чабаны — около 571 тыс. грн (без изменений за год).

Что касается аренды паркомест, этот сегмент в целом повторяет тенденции покупки — самые высокие цены зафиксированы в пригороде. В частности:

Софиевская Борщаговка — около 7 000 грн/месяц (+75%);

Вишневое — 6 500 грн (+63%);

Киев — 5 500 грн (+25%).

Далее по уровню стоимости среди исследуемых мест — Ирпень и Святопетровское, где аренда составляет около 4500 грн. При этом в Ирпене цена осталась без изменений, в то время как в Святопетровском выросла почти в 3 раза. В Броварах арендовать паркоместо можно в среднем за 4 000 грн, что на 33% больше, чем в марте 2025 года.

Цены на паркинг и гаражи, Инфографика: OLX Недвижимость

Покупка и аренда гаражей

Гаражи остаются более доступной альтернативой паркоместам — разница в стоимости в зависимости от локации может достигать нескольких раз. В то же время и покупка и аренда в этом сегменте демонстрируют рост цен в Киеве и пригороде.

Самая высокая медианная стоимость покупки гаража зафиксирована в Ирпене — 818 тыс. грн (+134%). Спрос также возрос: количество откликов на объявления увеличилось на 74%.

Другие показатели:

Петропавловская Борщаговка — 659 тыс. грн (+18%);

Вишневое — 635 тыс. грн (+53%);

Бровары — 438 тыс. грн (+3%);

Киев — 437 тыс. грн (+23%).

Что касается аренды, этот сегмент во многих городах по цене близится к уровню аренды паркомест. В частности:

Ирпень — около 6 000 грн/месяц (+50%);

Вишневое и Святопетровское — около 4500 грн (+29% и -18% соответственно);

Бровары — 4 000 грн (+60%);

Борисполь — около 4 000 грн (+63%);

Киев — около 3 500 грн/месяц.

