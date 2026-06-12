Киевлянам пересчитали плату за тепло из-за обстрелов и перебоев Сегодня 11:35 — Личные финансы

Средний размер уменьшения начислений составляет около 40%

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» снизило стоимость услуг теплоснабжения, предоставленных в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 млн квартир.

Об этом заявил директор СПП «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Автоматический перерасчет произвели в соответствии с алгоритмом, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года. Документ учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя установленным качественным параметрам.

Общая сумма скидки для потребителей превысила 720 млн грн, а средний размер уменьшения начислений составил почти 40%.

Последствия обстрелов и аномальных холодов

«Прошлый отопительный сезон — самый сложный за всю историю столицы. Киев подвергся сильнейшим массированным ракетным и дроновым атакам на объекты критической инфраструктуры. Как следствие, серьезные повреждения систем теплоснабжения и работа в экстренном режиме», — сообщил Лопатин.

Он напомнил, что в январе столица подверглась 4 мощным обстрелам, были зафиксированы многочисленные повреждения городской инфраструктуры. Погодные условия еще больше усложнили ситуацию. Январь 2026 года стал самым холодным за последние 16 лет, а среднесуточная температура составляла 7,6 ºС. Теплосети испытали негативное влияние и из-за перепадов температур.

Как производили перерасчет

По его словам, обстрелы привели к перебоям в теплоснабжении, а также были случаи недостаточных параметров теплоносителя. В связи с этим начисления киевлянам за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не производились, так как встал вопрос правового механизма для индивидуального автоматического пересчета.

«В мае Кабмин постановлением № 683 утвердил алгоритм автоматического пересчета за отопление для теплоснабжающих предприятий с применением соответствующих коэффициентов. Начисление за январь мы выполнили сразу после принятия постановления в межотопительный период, когда платежная нагрузка меньше», — объяснил Лопатин.

Он отметил, что перерасчет произвели всем потребителям, где в домах временно отсутствовало отопление или оно не соответствовало нормативам.

Продолжительность периодов отсутствия теплоснабжения и снижения качества услуги была индивидуальной для каждого дома. Она зависела от многих факторов, в частности, от источника теплоснабжения, возможности оперативного переключения на резервные схемы, аварийных отключений электроэнергии и уровня энергоэффективности дома.

«Для сравнения: при стабильной работе источников теплоснабжения и отсутствии аварийных ситуаций, вызванных обстрелами, общая сумма начислений в столице с учетом низкой среднесуточной температуры воздуха превысила бы 1,85 млрд грн. Фактическая сумма начислений за отопление в январе составила 1,13 млрд грн. Таким образом, киевляне получили общую скидку в размере 720 млн грн, а стоимость услуги снизилась почти на 40%», — подчеркнул Константин Лопатин.

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