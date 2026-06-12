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Президент анонсировал повышение выплат военным — подробности

Личные финансы
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Президент анонсировал повышение выплат военным — подробности
Президент анонсировал повышение выплат военным — подробности
Президент Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих.
Предусматривается увеличение выплат как для пехотинцев, так и боевых командиров.
Об этом он сообщил 12 июня.
Минимальная выплата для военных в тылу составит 30 тысяч гривен.
В то же время размер денежного довольствия будет зависеть от количества и сложности выполненных боевых задач.
«Первое — выплаты. Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце. Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», — сказал Президент.
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Кроме того, будут увеличены выплаты для украинских боевых командиров, и это должно создать положительный стимул, чтобы сохранить опыт управления в армии.

Сроки

Кабинет Министров утвердит конкретный механизм, и первые новые доплаты Кабмин должен начать уже в июне.
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Ранее Finance.ua писал, что в Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца. Об этом говорится в законопроекте № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».

Что предлагают

Законопроектом предлагается принять отдельный закон «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных». Документ предусматривает, что:
  • денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;
  • перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;
  • размер выплат будут увеличивать на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал;
  • денежное довольствие не может быть менее 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.
Фактически это означает, что уровень выплат военным будет корректироваться в зависимости от динамики зарплат в стране.
По материалам:
Finance.ua
Армия
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