Минимальная выплата для военных в тылу составит 30 тысяч гривен.
В то же время размер денежного довольствия будет зависеть от количества и сложности выполненных боевых задач.
«Первое — выплаты. Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем больше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более сильные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на нашем украинском пехотинце. Контракты будут проработаны так, чтобы была четкость: время контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть четкие отсрочки. Гарантированные сроки и реальные отсрочки», — сказал Президент.
Ранее Finance.ua писал, что в Верховной Раде предлагают установить гарантированный минимальный уровень денежного довольствия для военных. Если закон примут, их выплаты не смогут быть ниже 150% средней зарплаты в Украине и будут пересматриваться каждые три месяца. Об этом говорится в законопроекте № 15245 «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных».
Что предлагают
Законопроектом предлагается принять отдельный закон «О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных». Документ предусматривает, что:
денежное довольствие военнослужащих будут пересматривать ежеквартально;
перерасчет будет производиться с первого числа месяца, следующего после завершения квартала;
размер выплат будут увеличивать на коэффициент, равный 150% показателя роста средней заработной платы в Украине за предыдущий квартал;
денежное довольствие не может быть менее 150% средней зарплаты в Украине за квартал, предшествующий выплате.
Фактически это означает, что уровень выплат военным будет корректироваться в зависимости от динамики зарплат в стране.