Міноборони запускає центр для впровадження ШІ

Центр буде вивчати способи застосовувати ШІ у війні

Міністерство оборони України створює Defense AI Center «A1» — перший центр, що впроваджуватиме технології штучноого інтелекту у військову сферу.

Про це повідомила пресслужба МО.

Центр стане частиною ширшої системи установ, які планують запускати за ключовими напрямами — від дронів до далекобійних ударних систем і артилерії.

Як працюватиме нова система центрів

У Міноборони пояснюють: у сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує інновації. Саме тому створюють окремі центри, які будуть:

аналізувати ситуацію на полі бою;

відстежувати розвиток технологій;

визначати, які рішення потрібно впроваджувати далі.

Першим таким центром стане саме AI-напрям. Проєкт реалізують за підтримки уряду Великої Британії.

Що робитиме Defense AI Center «A1»

Центр зосередиться на ключових задачах, де штучний інтелект може дати найбільший ефект:

аналіз бойових даних;

прогнозування дій противника;

розвиток автономних систем;

створення нових інструментів управління.

Очікується, що це допоможе швидше перетворювати досвід із фронту на конкретні технологічні рішення і оперативно впроваджувати їх у Силах оборони.

Що це означає для армії

У Міноборони розраховують, що AI-рішення стануть базою для всіх напрямів сучасної війни — від розвідки до управління військами.

«AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. Наше завдання — створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі», — підкреслив міністр оборони Михайло Федоров.

Кого запрошують доєднатися

До роботи центру шукають фахівців — резюме можна надсилати на people@mod.gov.ua

Також у Міноборони відкриті до ідей щодо розвитку AI-рішень у сфері оборони — їх можна надсилати на ai@mod.gov.ua

