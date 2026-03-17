Міноборони запускає центр для впровадження ШІ
Міністерство оборони України створює Defense AI Center «A1» — перший центр, що впроваджуватиме технології штучноого інтелекту у військову сферу.
Про це повідомила пресслужба МО.
Центр стане частиною ширшої системи установ, які планують запускати за ключовими напрямами — від дронів до далекобійних ударних систем і артилерії.
Як працюватиме нова система центрів
У Міноборони пояснюють: у сучасній війні перемагає той, хто швидше впроваджує інновації. Саме тому створюють окремі центри, які будуть:
- аналізувати ситуацію на полі бою;
- відстежувати розвиток технологій;
- визначати, які рішення потрібно впроваджувати далі.
Першим таким центром стане саме AI-напрям. Проєкт реалізують за підтримки уряду Великої Британії.
Що робитиме Defense AI Center «A1»
Центр зосередиться на ключових задачах, де штучний інтелект може дати найбільший ефект:
- аналіз бойових даних;
- прогнозування дій противника;
- розвиток автономних систем;
- створення нових інструментів управління.
Очікується, що це допоможе швидше перетворювати досвід із фронту на конкретні технологічні рішення і оперативно впроваджувати їх у Силах оборони.
Що це означає для армії
У Міноборони розраховують, що AI-рішення стануть базою для всіх напрямів сучасної війни — від розвідки до управління військами.
«AI-рішення стануть частиною кожного домену сучасної війни — від розвідки до управління. Наше завдання — створити найефективнішу оборонну систему Європи. Це AI-driven армія нового покоління, що базується на швидкості інновацій, автономних системах і мережевій перевазі», — підкреслив міністр оборони Михайло Федоров.
Кого запрошують доєднатися
До роботи центру шукають фахівців — резюме можна надсилати на people@mod.gov.ua.
Також у Міноборони відкриті до ідей щодо розвитку AI-рішень у сфері оборони — їх можна надсилати на ai@mod.gov.ua.
