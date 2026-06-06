Що буде з цінами на продукти влітку Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

Є три сценарії для літнього продуктового чека українців, Фото: magnific

Поки одні категорії товарів в Україні стрімко втрачають у ціні завдяки новому врожаю, інші опинилися під прямим ударом через весняні заморозки та енергетичні виклики. Споживачам варто готуватися до контрастів у магазинах та супермаркетах.

Про це розповіли аналітики виданню «РБК-Україна».

Які фрукти можуть стати дефіцитними

Через весняні заморозки під ризиком опинилися абрикоси, персики, рання черешня та полуниця.

Експерти попереджають про можливий дефіцит вітчизняних абрикосів та персиків, а їхня вартість значною мірою залежатиме від імпорту.

Хліб, олія, гречка та кісточкові можуть додати в ціні, тоді як овочі, яйця та м’ясо мають шанси подешевшати впродовж літа, Інфографіка: РБК-Україна

На цьому тлі в Україні закріпився цікавий тренд: імпортні банани витіснили вітчизняні яблука з продовольчого кошика українців, оскільки вони майже вдвічі дешевші за вітчизняні яблука. Причина проста — у світі врожай бананів збирають до 30 разів на рік, тоді як яблука в Україні — лише раз.

Борщовий набір та інші овочі

Базовий борщовий набір наразі коштує на 15−17% дешевше, ніж торік. Ціна на картоплю впала в середньому на 20%. Молода картопля, яка стартувала з 45 грн/кг, почне стрімко дешевшати вже за місяць-півтора.

Огірки та помідори: найдешевші овочі очікуються в період з другої половини червня до серпня. Проте обвалу цін не станеться через дороге пальне та високі енерговитрати виробників.

Подорожчання хліба

Енергетичний тиск: Постійне використання генераторів під час відключень світла влітку значно підвищує собівартість випічки.

Два сценарії: За оптимістичними оцінками, у найближчі 3−4 місяці хліб додасть у ціні до 5% (близько 1−1,5 грн на буханці). Песимістичний сценарій передбачає зростання вартості хлібобулочних виробів до осені аж на 25%.

Ситуація з бакалією, молочкою та м’ясом

Молочні продукти та яйця: Вартість пачки вершкового масла влітку триматиметься на рівні 60 грн, а пляшка молока 2,5% коштуватиме до 50 грн. Яйця та м’ясо демонструють сезонне здешевлення через зниження вартості кормів та конкуренцію з приватними господарствами.

Бакалія: Цукор залишається на 10% дешевшим, ніж торік. Натомість соняшникова олія дорожчає через вичерпання запасів насіння, а гречка росте в ціні через витрати на пакування.

Риба: Різких стрибків не очікується. Хек коштує 189−199 грн/кг, слабосолоний оселедець — близько 235 грн/кг. Водночас стейк охолодженої форелі подешевшав до 849 грн/кг завдяки активному вилову в Норвегії.

Скільки коштуватиме літній чек: три сценарії

На кінець травня загальна вартість продовольчого кошика українця вже зросла на 9,5% порівняно з минулим роком.

Аналітики виділяють три сценарії для літнього продуктового чека українців, Інфографіка: РБК-Україна

Експерти розробили три варіанти розвитку подій на літо:

Оптимістичний: Зростання середнього чека зупиниться в межах 5−8%.

Базовий: Продукти будуть на 8−15% дорожчими, ніж торік. Сезонна городина стримає інфляцію, але витрати на логістику та електрику не дозволять цінам упасти нижче торішніх показників.

Песимістичний: Зростання витрат на 15−25% у разі посилення енергетичної кризи та нових погодних аномалій.

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