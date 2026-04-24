В Киеве запускают подписку на парковку со скидкой до 90%: как воспользоваться

Оформить подписку можно будет через приложение Киев Цифровой

С 27 апреля в Киеве начнут действовать новые тарифы на услуги по пользованию площадками для платной парковки КП «Киевтранспарксервис».

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по осуществлению полномочий самоуправления Константин Усов.

Также для физических лиц, уплачивающих налоги в бюджет столицы, вводится новая услуга — подписка на парковку в формате льготных месячных абонементов. Оформить подписку можно будет через приложение Киев Цифровой с 8:00 27 апреля.

Тарифы на почасовую парковку

С 8:00 27 апреля 2026 года стоимость почасовой парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис» составит:

в І зоне — 40 грн в час;

во ІІ зоне — 30 грн в час;



в ІІІ зоне — 10 грн в час.



В то же время для граждан-налогоплательщиков в городе вводится почти 90% скидка на месячную подписку на парковку. Ее стоимость будет составлять:

ІІІ зона — 299 грн в месяц;

ІІ зона — 999 грн в месяц;



весь Киев без ограничений — 1499 грн. в месяц.



Цены на парковку, kyivcity.gov.ua

Кто сможет воспользоваться скидкой

Речь идет о физических лицах, имеющих налогооблагаемый доход или другие объекты налогообложения и уплачивающие налоги: наемных работников, ФЛП, лиц, получающих другие налогооблагаемые доходы, собственников имущества, за которое предусмотрена уплата налогов, а также работающих пенсионеров.

Студенты могут относиться к этой категории только при наличии налогооблагаемого дохода.

Верификация в приложении Киев Цифровой

В подтверждение статуса налогоплательщика город внедряет цифровой механизм верификации в приложении Киев Цифровой. Там пользователи смогут подтвердить право на скидку и подписаться на парковку. После активации она будет сразу закрепляться за номером автомобиля.

До конца 2026 года один налогоплательщик сможет оформлять не более двух абонементов в месяц без подтверждения прав на автомобиль.

Вместе с тарифами обновлены границы парковочных зон.

