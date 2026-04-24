Работа без ярлыков: как стереотипы и конкуренция вредят рынку труда

Рынок труда в Украине до сих пор в значительной степени формируется не только экономическими реалиями, но и стереотипами, которые годами влияют на отношение к профессиям. Часть общества до сих пор считает одни специальности престижными, а другие второстепенными, хотя практика часто демонстрирует обратное. В Госслужбе занятости обращают внимание: предубеждения по поводу профессий, как и нездоровая конкуренция внутри коллективов, вредят не только отдельным работникам, но и рынку труда в целом.

«Чернорабочие» против «белых воротничков»

В украинском обществе до сих пор распространено представление, что юридическое образование — это признак успеха, а государственная служба якобы стабильнее и лучше, чем работа в частном секторе. В то же время многие профессии, без которых невозможна повседневная жизнь, часто несправедливо недооценивают.

Показательный пример — вакансии грузчиков. Объявление типа «неполный рабочий день, зарплата от 30 тысяч гривен» у многих вызывают пристрастное отношение через ассоциации с тяжелым физическим трудом. Хотя фактически к таким работам часто задействованы операторы техники, работники логистики, складов, агросектора, транспорта. Даже волонтеры, которые помогают ВСУ, регулярно выполняют погрузку и разгрузку без страха перед физической работой, утверждают в Госслужбе занятости.

При этом зарплаты в этой сфере часто превышают доходы среднестатистических государственных служащих. По данным Единого портала вакансий, грузчикам работодатели готовы платить от минимальной заработной платы до 40 тысяч гривен, в то время как ведущим специалистам от 9,8 до 18 тысяч гривен.

В то же время работа госслужащего часто связана с высокой нагрузкой, отчетностью, аналитикой и законодательными ограничениями, отмечают специалисты.

В итоге профессии условно разделяют на «чернорабочие» и «белые воротнички», хотя и те, и другие требуют ответственности и у каждой — своя сложность.

«Непрестижная» работа часто оказывается более востребованной

Подобные предубеждения распространяются и на другие профессии — уборщиков, водителей, кладовщиков, кассиров, официантов, медсестер, продавцов, слесарей. Их часто считают непрестижными, хотя эти работники обеспечивают базовое функционирование общества и нередко имеют стабильный доход.

Парадоксально, но отдельные специальности, для которых нужно высшее образование — менеджеры, бухгалтеры, журналисты, социальные работники, дизайнеры — часто предусматривают значительную нагрузку при сравнительно низкой оплате. Например, среди более 13,3 тысяч предложений работы менеджера лишь 56 вакансий предусматривают зарплату выше 30 тысяч гривен, тогда как 12,8 тысяч должностей оплачиваются до 10 тысяч грн.

Еще один пример — работа уборщиков. Многие работают сразу в нескольких компаниях и имеют конкурентные доходы. По данным Единого портала вакансий, такой труд оплачивается от тысячи гривен за разовую уборку до 55 тысяч гривен в месяц. А в апреле даже появилась вакансия для одного человека или группы людей на постоянную уборку офиса с зарплатой 240 тысяч гривен в месяц.

Это еще раз демонстрирует: разделение на «хорошие» и «плохие» профессии часто не имеет ничего общего с реальностью.

Нездоровая конкуренция внутри коллектива

Непонимание ценности работы других людей нередко переносится и внутрь компаний. В больших коллективах знакомы ситуации, когда бухгалтерия конфликтует с юристами, кадровые службы недооценивают роль пресс-служб, а ИТ-отделы скептически относятся к работе других подразделений.

В Службе занятости объясняют: такая нездоровая конкуренция часто возникает из-за несовершенных систем мотивации, дефицита ресурсов или фокуса отдельных подразделений только на собственных целях, а не на результате всей организации.

К примеру, если руководство вознаграждает один отдел за достижения, не учитывая вклад других команд, это провоцирует напряжение. Еще одна причина — слабый обмен информацией между подразделениями, что приводит к задержкам, неэффективному использованию ресурсов и восприятию коллег как соперников.

Когда команды соперничают за один бюджет, персонал или внимание руководства, поддержку часто вытесняет конкуренция.

Вместо вывода

В Службе занятости подчеркивают: профессию следует выбирать не по общественным штампам, а по призванию, способностям и по тому, что доставляет удовольствие. Люди разные по темпераменту, типу мышления и склонностям, поэтому одни реализуют себя в инженерии, другие — в медицине, кулинарии, строительстве или работе с техникой.

Социальные конструкции о «престижности» отдельных специальностей давно устарели и могут быть вредны как для экономики, так и для ментального здоровья людей.

Поддержка, взаимоуважение и осознание ценности каждого труда — основа здорового рынка труда, способного отвечать потребностям общества.

