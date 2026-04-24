В Украине расширили помощь для ВПЛ: новые условия и сроки

В Украине расширили программу государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), детей и нетрудоспособных граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Обновления предусматривают изменение условий получения пособия, сроков подачи заявлений и продолжительности выплат.
Об этом сообщила пресс-служба портала «Дія».
Срок предоставления пособия для наиболее уязвимых категорий ВПЛ увеличили с 24 до 30 месяцев.

Новые условия для детей ВПЛ

Теперь пособие на проживание для детей ВПЛ до 6 лет назначается независимо от дохода родителей, однако при соблюдении других критериев программы.
Так, дети 6−18 лет получат пособие, если проживают на территориях боевых действий или на безопасных территориях и учатся в местном учебном заведении.
Чтобы получить выплаты с 1 февраля 2026 года, заявление о пересмотре пособия необходимо подать до 1 мая 2026 года. При пропуске срока выплаты будут назначаться с месяца подачи заявления.

Изменения для пенсионеров и людей с инвалидностью

Для пенсионеров и людей с инвалидностью расширили возможности: если раньше доход превышал установленный предел, теперь можно повторно подать документы на пересмотр выплат.
В 2026 году предельный доход составляет 10 380 грн на одного человека.
Если подать заявление до 1 мая 2026 года, пособие будет начислено с 1 января 2026 года. В случае более позднего обращения выплаты будут назначаться с месяца подачи документов.

Кто имеет право на пособие

Получить пособие могут ВПЛ, которые за последние три месяца:
  • имели средний доход на человека — до 10 380 грн;
  • не покупали авто до 5 лет или другие разовые покупки или валюту на сумму свыше 100 тыс. грн;
  • не получали субсидий на аренду жилья и не сдавали свое жилье в аренду;
  • не имели значительных сбережений — депозитов, валюты, ценных металлов или ОВГЗ более 100 тыс. грн;
  • не находились на полном госудержании;
  • не отбывали наказание.

Размер выплат

Сумма выплат остается неизменной:
  • 2000 грн для взрослых;
  • 3000 грн для детей и людей с инвалидностью.

Как подать заявление

Подать заявление можно через приложение «Дія»:
  1. Откройте приложение Дія.
  2. Выберите Служебные услуги → Получить статус ВПЛ.
  3. Заполните заявление и удостоверьте его посредством Дія.Підпис.
  4. Ожидайте результата.
Если у вас есть статус и хотите оформить заявление о получении пособия — это можно сделать на портале Пенсионного фонда.
Алена Листунова
Также по теме
Также по теме
