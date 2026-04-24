В Украине расширили помощь для ВПЛ: новые условия и сроки Сегодня 10:30 — Личные финансы Сумма выплат остается неизменной В Украине расширили программу государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), детей и нетрудоспособных граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Обновления предусматривают изменение условий получения пособия, сроков подачи заявлений и продолжительности выплат. Об этом сообщила пресс-служба портала «Дія». Срок предоставления пособия для наиболее уязвимых категорий ВПЛ увеличили с 24 до 30 месяцев. Новые условия для детей ВПЛ Теперь пособие на проживание для детей ВПЛ до 6 лет назначается независимо от дохода родителей, однако при соблюдении других критериев программы. Так, дети 6−18 лет получат пособие, если проживают на территориях боевых действий или на безопасных территориях и учатся в местном учебном заведении. Чтобы получить выплаты с 1 февраля 2026 года, заявление о пересмотре пособия необходимо подать до 1 мая 2026 года. При пропуске срока выплаты будут назначаться с месяца подачи заявления. Изменения для пенсионеров и людей с инвалидностью Для пенсионеров и людей с инвалидностью расширили возможности: если раньше доход превышал установленный предел, теперь можно повторно подать документы на пересмотр выплат. В 2026 году предельный доход составляет 10 380 грн на одного человека. Если подать заявление до 1 мая 2026 года, пособие будет начислено с 1 января 2026 года. В случае более позднего обращения выплаты будут назначаться с месяца подачи документов. Кто имеет право на пособие Получить пособие могут ВПЛ, которые за последние три месяца: имели средний доход на человека — до 10 380 грн; не покупали авто до 5 лет или другие разовые покупки или валюту на сумму свыше 100 тыс. грн; не получали субсидий на аренду жилья и не сдавали свое жилье в аренду; не имели значительных сбережений — депозитов, валюты, ценных металлов или ОВГЗ более 100 тыс. грн; не находились на полном госудержании; не отбывали наказание. Размер выплат Сумма выплат остается неизменной: 2000 грн для взрослых; 3000 грн для детей и людей с инвалидностью. Как подать заявление Подать заявление можно через приложение «Дія»: Откройте приложение Дія. Выберите Служебные услуги → Получить статус ВПЛ. Заполните заявление и удостоверьте его посредством Дія.Підпис. Ожидайте результата. Если у вас есть статус и хотите оформить заявление о получении пособия — это можно сделать на портале Пенсионного фонда.