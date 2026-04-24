Когда работодатель платит за дорогу на работу в Германии Сегодня 09:14 — Личные финансы

Немецкое законодательство допускает определенную гибкость в вопросе оплаты времени в пути

В немецком трудовом праве долгое время не было четкого ответа на вопрос, считается ли время в пути рабочим и подлежит ли оплате. На практике это зависело от условий труда: наличия постоянного рабочего места, частоты поездок и уровня контроля со стороны работодателя. Последнее решение Европейского суда внесло больше определенности.

Как пишет Ausnews. de, со ссылкой на решение суда ЕС, для работников без фиксированного рабочего места время в пути при определенных условиях может считаться рабочим и подлежать оплате.

Разница между рабочим временем и дорогой на работу

В германском законодательстве различают понятия «рабочее время» (Arbeitszeit) и «дорога на работу» (Arbeitsweg):

Рабочее время — это период, когда работник обязан быть готов выполнять свои трудовые обязанности. Если работодатель ожидает такой готовности, это время считается рабочим. Дорога на работу — это обычная поездка из дома в постоянное место работы и обратно. Она относится к личному времени работника и не оплачивается.



Соответственно, ежедневные поездки в офис, магазин или производство не подлежат оплате, даже если занимают значительное время.

Когда дорога является частью работы

Есть исключения для профессий, где поездки — неотъемлемая составляющая работы. Речь идет, в частности, о торговых представителях, сервисных техниках, строителях или работников сферы ухода, которые регулярно перемещаются между объектами.

В таких случаях поездки от дома до первого объекта и обратно с последнего могут рассматриваться как часть трудовой деятельности.

Отдельно регулируется вопрос специальной одежды. Если работодатель обязывает работника носить форму или защитную одежду и переодеваться на рабочем месте, это время считается рабочим.

Так же оплачивается время на перемещение от раздевалки до рабочего места.

Судебная практика

Европейский суд подтвердил, что если работник не имеет постоянного рабочего места и выполняет задания в разных локациях, время в пути может засчитываться в рабочее.

Основанием для такого подхода стало дело в Испании. Работники экологической компании каждое утро собирались в одном месте и служебным транспортом отправлялись на объекты, а вечером возвращались.

Работодатель считал, что оплачивать нужно только поездку в объекты, тогда как обратная дорога является личным временем. Суд с этим не согласился, отметив, что обе поездки являются частью работы, поскольку работники следовали указаниям работодателя и не контролировали свое время.

Что это значит для работников в Германии

Решение не отменяет общее правило: при наличии постоянного места работы дорога к нему не оплачивается. Если работодатель определяет маршрут, обеспечивает транспорт и требует быть на связи во время поездки, это время, вероятно, будет считаться рабочим в соответствии с нормами ЕС.

Такое время должно фиксироваться официально.

В то же время, германское законодательство допускает определенную гибкость в вопросе оплаты времени в пути при условии соблюдения требований по минимальной заработной плате и четкой фиксации условий в договоре.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.