ТОП-5 «красных флажков» в вакансиях
Искать работу сегодня означает не только находить возможности, но и избегать ловушек недобросовестных работодателей: от мошеннических схем до дискриминационных условий труда.
В Государственной службе занятости рассказали об основных «красных флажках», на которые следует обращать внимание.
1. Мошеннические схемы
Соцсети заполонили слишком «сладкие» предложения работы: «всего несколько часов работы в день из дома и вы можете получать до 1 тысячи долларов в неделю» или «работа в офисе менеджером по продажам без опыта работы».
Эксперты отмечают, что практически все такие объявления созданы для выманивания денег, а не для обеспечения работой.
Первый «красный флажок» — предложение инвестировать в сомнительное обучение или товары на продажу, а также просьбу заплатить за оформление определенных специфических документов.
Второй «красный флажок» — люди, которые разбрасываются такими предложениями, спрашивают банковские реквизиты или номера социального страхования для возможности перевода ваших денег на свои счета.
Иногда людей нанимают для хищения чужих данных или рассылки мошеннических сообщений. Такая «работа» имеет три риска: она неофициальная; работодатель может исчезнуть в любой момент и не платить; и самое главное — подобные действия предусматривают уголовную ответственность и лишение свободы на срок до двенадцати лет.
2. «Срочно нужны»
Если работодатель пытается взять вас на работу здесь и сейчас, не объясняет обязанности или предлагает испытательный срок без официального оформления, а в сети практически нет данных о компании — это тревожный сигнал.
Обычно такие компании либо не соблюдают закон, используя работников для быстрого получения прибыли, либо не имеют надлежащего опыта и навыков работы, из-за чего не выдерживают конкуренции на рынке.
3. Сексизм и эйджизм
Эксперты советуют обходить вакансии, в которых указано «возьмем на работу девушку до 25 лет» или «ищем молодого парня». Требования, как конкретное определение пола, возраста, семейного положения или преимущества по внешности, запрещены действующим законодательством.
Такие условия сигнализируют о предстоящих притеснениях на работе по вашему полу или возрасту.
К «красным флажкам» также относят такие вопросы на собеседовании: «Планируете ли вы в ближайшее время рожать детей?», «Готовы ли вы к командировкам, у вас же семья?», «Это мужская работа, вы уверены, что справитесь?», «Вы слишком молоды для такой серьезной должности», и тому подобное.
4. Соотношение требований и зарплаты
Высокие требования к образованию, опыту или знаниям должны вознаграждаться материально. Если должность требует много, а зарплата ниже средней на рынке — это также «красный флажок».
5. Плохая культура компании
Если во время собеседования интервьюеры находятся в стрессе, жалуются на коллектив, начальство, конкурентов или бывших работников — это свидетельствует о плохой культуре компании.
Еще один «красный флажок» — многократный перенос даты собеседования и неподготовленность эйчаров. Это показатель низкого уровня внутреннего управления.
