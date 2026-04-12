Что такое «сложный процент» и где он работает Сегодня 12:15 — Личные финансы

Как работает сложный процент, Фото: freepik

Сложный процент подходит тем, кто намерен инвестировать на долгий период. Его суть состоит в том, что проценты начисляются не только на вложенный капитал, но и на накопленные проценты. Проще говоря — это «проценты на проценты».



Об этом рассказывает онлайн-платформа по финансовой грамотности «Гаразд».

Формула сложных процентов

В отличие от простых процентов, где прибыль начисляется только на первоначальную сумму, сложный процент добавляет ко вкладу проценты из предыдущих периодов — и доход растет.

Математически это выглядит так: S = P x (1 + r)ⁿ, где P — начальная сумма, r — процентная ставка за период, n — количество лет.

Например, если инвестировать 200 тысяч гривен под 10% годовых на 10 лет, где ежегодно полученная прибыль прибавляется к вашей сумме и на нее тоже начисляются проценты, итоговая сумма составит более 518 тысяч гривен: S = 200 000 x (1 + 0,10)10 = 518 748 грн.

Таким образом, всего за 10 лет ваш капитал вырастет в 2,5 раза.

Правило «72»

Для расчетов используется правило «72», позволяющее определить, за какое время ваши деньги удвоятся. Для этого нужно разделить 72 на годовую процентную ставку:

При ставке 10% : сумма удвоится через 7,2 года (72/10).

: сумма удвоится через 7,2 года (72/10). При ставке 15%: сумма удвоится через 4,8 года (72/15).

Это правило также работает в обратном направлении — если вы хотите удвоить капитал за 5 лет, вам нужна ставка 14,4% годовых (72/5).

Где работает сложный процент

Банковские депозиты с капитализацией. Проценты прибавляются к вкладу, и последующее начисление происходит уже на большую сумму.

Акции (реинвестирование дивидендов). Полученные дивиденды не тратятся, покупаются новые акции, что увеличивает капитал.

ОВГЗ. Купонные выплаты можно реинвестировать в новые облигации, что позволяет накапливаться доходу.

Пенсионные скопления. Регулярные взносы в течение продолжительного времени усиливают эффект сложного процента и увеличивают сумму накоплений.

