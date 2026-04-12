Увеличатся ли тарифы на свет и газ в Украине: ответ эксперта
В Украине уже в этом году могут подняться тарифы на электроэнергию и газ для населения. Причина: постепенный переход к рыночным ценам в рамках интеграции энергетических рынков с Европейским Союзом.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии «УНИАН».
Насколько могут вырасти цены
Как прогнозирует эксперт, в 2026 году будут постепенно повышать цены на газ и электроэнергию для украинцев примерно на 25%.
Омельченко отметил, повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, учитывая принятие Верховной Радой закона об интеграции энергетических рынков Украины и ЕС.
«Будем идти постепенно к рыночным ценам для населения и по электрической энергии, и по природному газу. Но это не будет мгновенно через месяц, через два. Какой темп будет выбран, будет решать правительство», — прогнозирует он.
Почему повышение неизбежно
Ключевая причина будущего роста тарифов — сложное финансовое положение энергетики.
И хотя политики не хотят поднимать цены на такие услуги во время войны, у «Нафтогаза» фактически нет достаточных ресурсов, а в энергетическом секторе накопились значительные долги.
В таких условиях правительство вынуждено пересматривать тарифы во избежание кризиса в энергетике.
Пересмотр тарифов для бизнеса
Эксперт также указал на необходимость пересмотра предельных цен на электроэнергию для бизнеса.
«Важна также проблема прайс-кепов. В конце концов, их нужно отменять и переходить на европейские принципы применения, больше развивать рыночные отношения. Надо больше применять какие-то конкурентные факторы, а не жесткое ограничение цен для коммерческих субъектов», — добавил Омельченко.
Напомним, Finance.ua проанализировал динамику тарифов на основные жилищно-коммунальные услуги от независимости и по сей день, а также вспомнил, как государственная политика, сотрудничество с МВФ и состояние энергетической инфраструктуры влияют на цены и их возможный рост в целом и в будущем.
