Как легально сдавать жилье в аренду и не получить штраф Сегодня 17:04 — Недвижимость

Арендарь в квартире

Получаете деньги за аренду квартиры и считаете, что об этом никто не узнает? Все это может обернуться штрафами и претензиями налоговой. В 2026 году контроль за рынком аренды усиливается, потому рассказываем, что нужно знать и какие налоги платить.

Какие налоги нужно платить с аренды жилья

Сдача квартиры в аренду для многих украинцев стала важным источником дополнительного дохода. Однако вместе с прибылью владельцы жилья получают и налоговые обязательства.

как физическое лицо, а не предприниматель, полученный доход подлежит налогообложению. В налоговой подчеркивают : если владелец сдает квартиру, дом или другую недвижимостьполученный доход подлежит налогообложению.

В таком случае необходимо уплачивать:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Таким образом, общая налоговая нагрузка составляет 23% от суммы арендного дохода.

Для этого нужно подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего после отчетного. Уплатить начисленные налоги нужно до 1 августа. Подать декларацию можно онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика

Также важно заключать письменный договор аренды. Он подтверждает законность отношений между владельцем и арендатором и помогает избежать споров и проблем при проверках.

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Когда аренда может считаться предпринимательской деятельностью

Отдельные правила действуют для тех, кто систематически сдает жилье посуточно или через онлайн-платформы типа Booking.com.

В таком случае налоговая может расценить деятельность как предпринимательскую. Тогда может возникнуть необходимость зарегистрироваться в качестве ФЛП и платить налоги по правилам выбранной системы налогообложения.

Например, для ФЛП третьей группы на упрощенной системе предусмотрена уплата 5% от дохода, а также единого социального взноса. В 2026 году минимальный размер ЕСВ составляет 1902,34 грн. в месяц.

Если же налоговая установит факт неуплаты налогов или неподачи декларации, владельцу жилья могут грозить:

штраф в размере 25% от суммы налогового обязательства, а за повторное нарушение — 50%;

пеня за просрочку платежей;

административный штраф до 850 грн.

В налоговой подчеркивают, что официальное декларирование доходов от аренды не только позволяет выполнить требования законодательства, но и обеспечивает дополнительную правовую защиту самого арендодателя.

Ранее мы сообщали, что в Украине планируют взяться за регуляцию рынка аренды недвижимости, чтобы он стал более прозрачным и понятным всем участникам. И речь идет не только о налогах, но и о правилах игры: стандартах жилья, защите арендаторов и предсказуемых условиях сотрудничества. Подробно о проблемах на рынке аренды и как планируют с ними бороться — рассказали здесь.

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