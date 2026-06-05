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Как легально сдавать жилье в аренду и не получить штраф

Недвижимость
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Арендарь в квартире
Арендарь в квартире
Получаете деньги за аренду квартиры и считаете, что об этом никто не узнает? Все это может обернуться штрафами и претензиями налоговой. В 2026 году контроль за рынком аренды усиливается, потому рассказываем, что нужно знать и какие налоги платить.

Какие налоги нужно платить с аренды жилья

Сдача квартиры в аренду для многих украинцев стала важным источником дополнительного дохода. Однако вместе с прибылью владельцы жилья получают и налоговые обязательства.
В налоговой подчеркивают: если владелец сдает квартиру, дом или другую недвижимость как физическое лицо, а не предприниматель, полученный доход подлежит налогообложению.
В таком случае необходимо уплачивать:
  • 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 5% военного сбора.
Таким образом, общая налоговая нагрузка составляет 23% от суммы арендного дохода.
Для этого нужно подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах до 1 мая года, следующего после отчетного. Уплатить начисленные налоги нужно до 1 августа. Подать декларацию можно онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика.
Также важно заключать письменный договор аренды. Он подтверждает законность отношений между владельцем и арендатором и помогает избежать споров и проблем при проверках.
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Когда аренда может считаться предпринимательской деятельностью

Отдельные правила действуют для тех, кто систематически сдает жилье посуточно или через онлайн-платформы типа Booking.com.
В таком случае налоговая может расценить деятельность как предпринимательскую. Тогда может возникнуть необходимость зарегистрироваться в качестве ФЛП и платить налоги по правилам выбранной системы налогообложения.
Например, для ФЛП третьей группы на упрощенной системе предусмотрена уплата 5% от дохода, а также единого социального взноса. В 2026 году минимальный размер ЕСВ составляет 1902,34 грн. в месяц.
Если же налоговая установит факт неуплаты налогов или неподачи декларации, владельцу жилья могут грозить:
  • штраф в размере 25% от суммы налогового обязательства, а за повторное нарушение — 50%;
  • пеня за просрочку платежей;
  • административный штраф до 850 грн.
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В налоговой подчеркивают, что официальное декларирование доходов от аренды не только позволяет выполнить требования законодательства, но и обеспечивает дополнительную правовую защиту самого арендодателя.
Ранее мы сообщали, что в Украине планируют взяться за регуляцию рынка аренды недвижимости, чтобы он стал более прозрачным и понятным всем участникам. И речь идет не только о налогах, но и о правилах игры: стандартах жилья, защите арендаторов и предсказуемых условиях сотрудничества. Подробно о проблемах на рынке аренды и как планируют с ними бороться — рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяАренда недвижимостиНалоги
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