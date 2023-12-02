Как заключать договор аренды квартиры, чтобы не попасть в лапы мошенников — Finance.ua

Как заключать договор аренды квартиры, чтобы не попасть в лапы мошенников
Нередко украинцы, ища жилье в аренду, попадают в ловушки мошенников. К примеру, квартира или дом может сдаваться даже без согласия собственника, принадлежать кому-то другому или быть в ипотеке. Как же обезопасить себя, чтобы не влететь в копеечку? Рассказали специалисты «Юридического справочника для ВПЛ».
Правильно оформленный договор аренды будет иметь преимущества как для арендатора, так и для арендодателя.
Договор закрепит четкие условия аренды (срок аренды, состояние арендуемого жилья, размер арендной платы, порядок прекращения договора). А для арендатора позволит претендовать на получение налоговой скидки на аренду жилья или субсидии по месту фактического проживания.
Что должно быть в договоре
- ФИО и адреса сторон
«Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием», — отмечают юристы.
- Объект аренды
Обязательно прописать, сдается квартира, комната, жилой дом или его часть.
- Дата заключения договора и срок, на который он заключается
Важно также указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.
- Размер и порядок оплаты
Рекомендуем подробно прописать, каким образом будет производиться оплата: на банковский счет или наличными. При оплате безналично — храните выписки или квитанции, оплачивая наличными — составьте приложение к договору или акт-приема передачи в произвольной форме или расписки.
- Порядок осуществления коммунальных платежей
Следует указать, кто именно и в какие сроки их платит.
- Вопросы страхового депозита и его возврата
Страховой депозит — это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду «в счет последнего месяца». Для арендодателя он гарантирует цельность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде с этого депозита удержат стоимость нанесенного ущерба. С него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи.
- Акт приема-передачи
В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней есть вещи и как они выглядят.
Почему нужно проверять документы на жилье
Перед заключением договора следует проверить документы на жилье — «особенно если цена аренды слишком низкая». Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может повлечь за собой проблемы. Чаще же, по данным юристов, скрывать пытаются, что:
- квартира (дом) сдается без согласия собственника;
- жилье принадлежит другим лицам;
- жилье находится в ипотеке;
- квартира или дома находятся под арестом;
- документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.
«Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность», — отмечают юристы.
При этом, отмечают они, документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:
- выписка из единого реестра недвижимого имущества;
- свидетельство о праве собственности/о праве на наследство;
- договор купли-продажи/дарения
и т. д.
Выписку из реестра прав на недвижимое имущество, кстати, можно сделать самостоятельно. В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.
«Если жилье имеет несколько собственников, каждый совладелец лично подписывает договор аренды или выдает другому собственнику нотариальную доверенность на распоряжение общим имуществом. Если жилье приобретено в браке, необходимо согласие второго супруга на сдачу его в аренду», — подчеркивают юристы.
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