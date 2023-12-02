Как заключать договор аренды квартиры, чтобы не попасть в лапы мошенников — Finance.ua

Как заключать договор аренды квартиры, чтобы не попасть в лапы мошенников Сегодня 10:11 — Личные финансы

Как заключать договор аренды квартиры, чтобы не попасть в лапы мошенников

Нередко украинцы, ища жилье в аренду, попадают в ловушки мошенников. К примеру, квартира или дом может сдаваться даже без согласия собственника, принадлежать кому-то другому или быть в ипотеке. Как же обезопасить себя, чтобы не влететь в копеечку? Рассказали специалисты « Юридического справочника для ВПЛ ».

Правильно оформленный договор аренды будет иметь преимущества как для арендатора, так и для арендодателя.

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Договор закрепит четкие условия аренды (срок аренды, состояние арендуемого жилья, размер арендной платы, порядок прекращения договора). А для арендатора позволит претендовать на получение налоговой скидки на аренду жилья или субсидии по месту фактического проживания.

Что должно быть в договоре

ФИО и адреса сторон

«Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием», — отмечают юристы.

Объект аренды

Обязательно прописать, сдается квартира, комната, жилой дом или его часть.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается

Важно также указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты

Рекомендуем подробно прописать, каким образом будет производиться оплата: на банковский счет или наличными. При оплате безналично — храните выписки или квитанции, оплачивая наличными — составьте приложение к договору или акт-приема передачи в произвольной форме или расписки.

Порядок осуществления коммунальных платежей

Следует указать, кто именно и в какие сроки их платит.

Вопросы страхового депозита и его возврата

Страховой депозит — это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду «в счет последнего месяца». Для арендодателя он гарантирует цельность квартиры и имущества внутри. То есть если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде с этого депозита удержат стоимость нанесенного ущерба. С него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи.

Акт приема-передачи

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней есть вещи и как они выглядят.

Почему нужно проверять документы на жилье

Перед заключением договора следует проверить документы на жилье — «особенно если цена аренды слишком низкая». Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может повлечь за собой проблемы. Чаще же, по данным юристов, скрывать пытаются, что:

квартира (дом) сдается без согласия собственника;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дома находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

«Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность», — отмечают юристы.

При этом, отмечают они, документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности/о праве на наследство;

договор купли-продажи/дарения и т. д.

Выписку из реестра прав на недвижимое имущество, кстати, можно сделать самостоятельно . В ней арендатор увидит всех собственников жилья, а также получит информацию, наложен ли арест на жилье.

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«Если жилье имеет несколько собственников, каждый совладелец лично подписывает договор аренды или выдает другому собственнику нотариальную доверенность на распоряжение общим имуществом. Если жилье приобретено в браке, необходимо согласие второго супруга на сдачу его в аренду», — подчеркивают юристы.

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