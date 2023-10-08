Аренда и покупка квартиры: как война меняет рынок недвижимости в регионах Украины — Finance.ua

Аренда и покупка квартиры: как война меняет рынок недвижимости в регионах Украины Сегодня 09:48 — Недвижимость

Аренда и покупка квартиры: как война меняет рынок недвижимости в регионах Украины

Война на территории Украины существенно изменила динамику недвижимости в разных регионах страны, сделав ее менее стабильной и непредсказуемой.

Об этом пишет Институт аналитики и адвокации.

«Полномасштабное вторжение привело к общему снижению спроса на жилье, особенно в прилегающих к зоне конфликта регионах. Снижение спроса создало избыток жилья, что привело к падению цен на недвижимость. Это заставляет собственников и застройщиков соревноваться за ограниченное количество покупателей», — сказано в сообщении.

Аренда квартир

Наибольшие изменения претерпел вторичный рынок недвижимости. Вместо того чтобы продать квартиру или дом, люди начали сдавать их в аренду из-за того, что приоритеты покупателей изменились. Конечно, был большой спрос на дешевую аренду квартир, поэтому не редки были случаи, когда квартиры сдавались за стоимость коммунальных услуг.

Первая волна миграции привела к внезапному спросу на жилье в регионах, находящихся вдали от зоны боевых действий. Например, в некоторых регионах Закарпатья жилья для аренды критически не хватало: как квартир, так и гостиничных номеров.

Такая ситуация напрямую повлияла на цены, которые выросли вдвое по сравнению с предвоенными цифрами. Например, если в январе 2022 однокомнатную квартиру во Львове можно было арендовать за 7 000 гривен, весной цена поднялась до более чем 10 000 гривен, а ближе к лету — до 15 000 гривен. В декабре средняя стоимость однокомнатных квартир составила 16 250 гривен в месяц.

Так, переселенцев принимали не только западные регионы. Например, люди переезжали из Киева, Чернигова и Сум в Черкассы, Винницу и Хмельницкий. Жители сразу арендовали квартиры в Полтаве, Днепре и Запорожье.

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Спрос на квартиры-студии также уменьшился, потому что они не всегда соответствовали принципу «две стены» — в них обычно кроме ванной негде было спрятаться. Сейчас более популярны квартиры для семей с детьми или животными.

iaa.org.ua

Покупка квартир

Весной 2022 года вторичный рынок жилья практически не существовал из-за того, что реестры недвижимости были закрыты. Когда они снова начали работать, часть продаж составляли соглашения, которые должны были заключиться еще в феврале, другие — случаи, когда владельцы имущества были вынуждены продать свое жилье по низким ценам из-за финансовых затруднений или из-за пессимистических прогнозов на будущее.

Летом действовали ограничения, согласно которым продать жилье можно было только через нотариуса, территориально находившегося в области регистрации недвижимости. Также обязательным было присутствие владельца квартиры, что существенно ограничивало предложение.

На рынке недвижимости Киева заметно снизилось количество спроса. Весной в столице осталось менее 30% населения. К концу 2022 года интерес к покупке квартиры в Киевской области составляет 37% от февральского, а спрос на аренду полностью возобновился только в июле 2022 года.

Цены на квартиры в объявлениях и предложениях риелторов не спешили снижаться, большинство условий обсуждались напрямую между продавцом и покупателем.

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Впоследствии появилась государственная программа доступного кредитования жилья «єОселя», существенно повлиявшая на рынок вторички. Она распространяется только на определенные типы домов, определенной площади и определенной даты строительства — только квартиры в многоэтажках, возраст высотки не должен превышать 10 лет. Также под программу подпадает жилье в состоянии строительства с 20−30% готовности. По состоянию на конец 2022 года украинцы подали более 15 000 заявок на получение льготных кредитов.

В январе 2023 года на портале «Дія» снова появилась возможность получить выписку из реестра о недвижимом имуществе и подтверждение права собственности на имущество. Минус одно ограничение для вторичного рынка.

iaa.org.ua

Выводы

Одним из основных изменений, произошедших на рынке жилья из-за войны, являются цены на недвижимость. Регионы, находящиеся вокруг зоны конфликта, ощутили спад цен на жилье. Спрос на недвижимость в таких районах уменьшился, поскольку многие были вынуждены покинуть свои дома. Это привело к избытку недвижимости и снижению ее стоимости. С другой стороны, в регионах, удаленных от зоны конфликта, можно было наблюдать повышение цен из-за роста спроса на жилье в безопасных районах.

Разрушение и повреждение зданий и инфраструктуры в зоне конфликта привели к необходимости их восстановления и реконструкции. Это создает возможности для строительных компаний и инвесторов. В то же время этот процесс также поможет создать новые рабочие места и поддержать экономику некоторых регионов.

Інститут аналітики та адвокації По материалам:

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