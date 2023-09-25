Как изменились цены на аренду жилья в столице — Finance.ua

Как изменились цены на аренду жилья в столице Сегодня 17:04 — Недвижимость

Как изменились цены на аренду жилья в столице

В конце сентября 2023 г. в Киеве на рынке аренды недвижимости выросли цены. Однако снять квартиру можно дешевле в ряде районов.

Соответствующие аналитические данные приводит портал по поиску недвижимости.

Согласно этим данным, за последний месяц цены на арендуемое жилье повысились более чем на 2,5 тыс. гривен. До этого жилье в среднем стоило 14,86 тыс. гривен, сейчас — 17,5 тыс. гривен.

За последние шесть месяцев стоимость аренды выросла на 5,6 тысячи гривен.

Однокомнатные квартиры чаще всего предлагают снять за 15,2 тыс. гривен — на портале насчитывается 7,9% соответствующих объявлений. Встречаются чаще других следующие цены:

8,8 тыс. гривен, 10,4 тыс. гривен — 7,1%;

7,2 тыс. гривен — 6,4%.

Двухкомнатную квартиру в столице можно снять от 15 тыс. гривен до 18 тыс. гривен — таких предложений на портале больше (7,3%). Чуть меньше более дешевых вариантов:

13 тыс. гривен — 5,7%;

9 тыс. гривен, 20 тыс. гривен — 5,2%.

Трехкомнатные квартиры чаще всего сдают за 30 тыс. гривен (10,3% объявлений). Есть и более низкие цены:

15,6 тыс. гривен — 7,4%;

12 тыс. гривен — 6,6%.

Ценовая разница по районам столицы

Самые низкие средние цены на аренду:

в Деснянском районе столицы — 12 тыс. грн;

в Подольском — 12,5 тыс. грн;

в Дарницком — 14 тыс. грн;

в Оболонском — 14,25 тыс. грн;

в Днепровском — 14,5 тыс. грн;

в Святошинском — 14,5 тыс. грн.

Самые дорогие предложения аренды квартир:

в Печерском районе — 31,4 тыс. грн;

в Шевченковском — 26,1 тыс. грн;

в Голосеевском — 21,5 тыс. грн;

в Соломенском — 19,9 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

интересно, что по данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в августе 2023 составила 6 420 гривен;

Как свидетельствуют данные аналитиков iOS приложения для аренды квартир bird, арендодатели почувствовали относительно спокойное лето и возвращают цены на аренду квартир до довоенных времен. Медиана цены на 1-комнатную квартиру в Киеве в сентябре увеличилась на 18% и теперь составляет 13 000 грн, на 2-комнатную на 19% (19 100 грн) и на 3-комнатную на 11% (30 600 грн) по сравнению с августом.

bigkyiv По материалам:

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