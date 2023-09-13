Вартість оренди квартир в Києві та Львові продовжує стрімко зростати — Finance.ua

Вартість оренди квартир в Києві та Львові продовжує стрімко зростати Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Вартість оренди квартир в Києві та Львові продовжує стрімко зростати

Орендодавці відчули відносно спокійне літо та повертають ціни на оренду квартир до довоєнних часів.

Про це свідчать дані аналітиків iOS-застосунку для оренди квартир bird

Медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві у вересні збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн, на 2-кімнатну на 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем.

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Аналітики називають це «феноменом вимивання дешевих квартир». Під час високого сезону попит на нерухомість зазвичай зростає. У зв‘язку з підвищеним попитом більше людей активно шукають житло, і як результат, дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко «вимиваються» з ринку, оскільки їх купують або орендують.

Коли високий сезон закінчується, більшість доступних і дешевих варіантів вже відсутні на ринку. На ринку більше залишається дорогих або квартир по завищеній ціні. Це призводить до того, що середній рівень цін на нерухомість, який розраховується на основі «активних» варіантів, стає вищим. Отже, навіть якщо ціни на окремі об'єкти нерухомості не зросли, медіанна ціна може зрости через відсутність дешевих варіантів які вже орендували.

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Ще серед можливих причин — орендодавці відчули відносно спокійне літо, та принаймні на зараз, спробували перевернути ціни до довоєнних часів. Початок навчального сезону, повернення людей в столицю та достатньо безпечний Львів вплинули на попит, і як наслідок, на ціни оренди.

Медіана цін на оренду в Києві:

1-кімнатна — 13 000 грн;

2-кімнатна — 19 100 грн;

3-кімнатна — 30 600 грн.

Інфографіка: bird

Оренда у Львові також суттєво зросла за останній місяць. Медіана 1-кімнатної квартири збільшилася на 2%, 2-кімнатної та 3-кімнатної на 11%.

Варто зазначити, що останній рік вартість оренди у Львові перевищувала вартість оренди в столиці. Станом на зараз 1-кімнатні квартири все ще дорожче — 15 300 грн у Львові і 13 000 грн в Києві, медіана 2-кімнатних та 3-кімнатних в столиці стала значно вища: 17 800 грн у Львові проти 19 100 грн в Києві, та 21 000 грн проти 30 600 грн на 3-кімнатні.

Медіана цін на оренду у Львові:

1-кімнатна — 15 300 грн;

2-кімнатна — 17 800 грн;

3-кімнатна — 21 000 грн.

Інфографіка: bird

Що буде з цінами далі

Скоріше за все ціни трохи впадуть, як це було і минулого року. З часом, якщо з’являться нові, але більш доступні варіанти житла, це може призвести до зниження середньої ціни на ринку. Додатково зменшення попиту може спонукати ріелторів або власників до зниження цін, особливо якщо є багато схожих пропозицій.

Також на вартість оренди можуть вплинути можливі осінні обстріли столиці, відключення світла або ж, навпаки, успіхи ЗСУ.

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