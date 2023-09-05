Ціни знову зросли: у Києві перерахували вартість оренди квартир — Finance.ua

Ціни знову зросли: у Києві перерахували вартість оренди квартир
У Києві суттєво зросла вартість оренди житла. Так, за останні пів року оренда квартир здорожчала майже на 3000 грн — із середніх 12 051 грн до 15 000 грн. За місяць ціни також значно підскочили — більш ніж на 1300 грн.
Про це повідомляє M2bomber. Там зазначають: за рік оренда квартир у Києві здорожчала відразу на 3283 грн.
1-кімнатна квартира
1-кімнатні квартири найчастіше здають по 7800 грн — 9,4% оголошень. Також часто трапляються ціни:
- 19 800 грн — 6,8%;
- 9000 грн, 10 200 грн, 15 000 — 6%.
2-кімнатна квартира
Зняти 2-кімнатну квартиру в Києві найлегше за 12 800 грн або ж 14 400 грн — 8,3% оголошень саме з такими цінами. А крім того, за:
- 10 400 грн — 5,8%;
- 16 800 грн, 24 800 грн — 5,1%.
3-кімнатна квартира
За даними аналітиків, найчастіше 3-кімнатні квартири у Києві здають по 12 000 грн. Таких оголошень налічується 8,9%. Також «популярні» ціни:
- 9600 грн, 20 400 грн — 7,3%;
- 25 200 грн — 6,5%.
Де найдешевше
Найдешевше, за даними аналітиків, винаймати квартиру у Святошинському районі столиці - в середньому 12 000 грн. А крім того:
- Подільському — 12 500 грн;
- Деснянському, Дніпровському — по 13 000 грн;
- Дарницькому — 14 000 грн;
- Оболонському — 14 250 грн.
«Найдорожчі» райони
Найвищі ціни на оренду квартир у Печерському районі - в середньому 30 471 грн. А також у:
- Шевченківському — 26 500 грн;
- Голосіївському — 18 250 грн;
- Солом’янському — 18 000 грн.
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