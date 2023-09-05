Ціни знову зросли: у Києві перерахували вартість оренди квартир — Finance.ua

Ціни знову зросли: у Києві перерахували вартість оренди квартир Сьогодні 12:05 — Особисті фінанси

Ціни знову зросли: у Києві перерахували вартість оренди квартир

У Києві суттєво зросла вартість оренди житла. Так, за останні пів року оренда квартир здорожчала майже на 3000 грн — із середніх 12 051 грн до 15 000 грн. За місяць ціни також значно підскочили — більш ніж на 1300 грн.

Про це повідомляє M2bomber . Там зазначають: за рік оренда квартир у Києві здорожчала відразу на 3283 грн.

1-кімнатна квартира

1-кімнатні квартири найчастіше здають по 7800 грн — 9,4% оголошень. Також часто трапляються ціни:

19 800 грн — 6,8%;

9000 грн, 10 200 грн, 15 000 — 6%.

2-кімнатна квартира

Зняти 2-кімнатну квартиру в Києві найлегше за 12 800 грн або ж 14 400 грн — 8,3% оголошень саме з такими цінами. А крім того, за:

10 400 грн — 5,8%;

16 800 грн, 24 800 грн — 5,1%.

3-кімнатна квартира

За даними аналітиків, найчастіше 3-кімнатні квартири у Києві здають по 12 000 грн. Таких оголошень налічується 8,9%. Також «популярні» ціни:

9600 грн, 20 400 грн — 7,3%;

25 200 грн — 6,5%.

Де найдешевше

Найдешевше, за даними аналітиків, винаймати квартиру у Святошинському районі столиці - в середньому 12 000 грн. А крім того:

Подільському — 12 500 грн;

Деснянському, Дніпровському — по 13 000 грн;

Дарницькому — 14 000 грн;

Оболонському — 14 250 грн.

«Найдорожчі» райони

Найвищі ціни на оренду квартир у Печерському районі - в середньому 30 471 грн. А також у:

Шевченківському — 26 500 грн;

Голосіївському — 18 250 грн;

Солом’янському — 18 000 грн.

Обозреватель За матеріалами:

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