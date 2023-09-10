Вартість оренди квартир в Україні по областях (інфографіка) — Finance.ua

Вартість оренди квартир в Україні по областях (інфографіка) Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Вартість оренди квартир в Україні по областях (інфографіка)

Аналітичний центр українського маркетплейсу Dim.ria представив звіт щодо стану ринку нерухомості у серпні 2023 року.

Пропозиція оренди житла до серпня минулого року має нижчі показники. У Києві та Київській області обсяг оголошень впав на 50% та на 61%.

Проте, порівняно з липнем 2023 кількість пропозиції збільшилася у Сумській та Харківській областях.

Ціни

Станом на кінець серпня 2023 року ціна оренди однокімнатної квартири у столиці становить 20 438 грн. У порівнянні із липнем, ціна виросла на 18%, а від минулого року — на 42%.

Інфографіка: Dim. ria

Аналізуючи захід України, цьогоріч ціна оренди впала у Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

Найнижча вартість оренда однокімнатної квартири у Києві складає 7 698 грн у Деснянському районі, а найвища — 32 803 грн у Печерському районі.

Інфографіка: Dim. ria

Довідка Finance.ua:

орендна плата за квартири зростає у всій Європі. На дефіцит вільного житла та попит вплинула трудова міграція та наплив біженців із України;

до повномасштабного вторгнення росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася. Найдорожчою в Україні оренда житла, за даними порталу нерухомості ЛУН, є в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 400 грн;



статистика показує, що українці більше цікавляться орендою квартир, аніж кімнат. Кількість запитів з пошуку однокімнатних квартир у Києві у 4,5 рази перевищує аналогічні запити щодо оренди кімнат.

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