У скільки обійдеться студентам оренда квартири або кімнати в Україні — Finance.ua

У скільки обійдеться студентам оренда квартири або кімнати в Україні Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

У скільки обійдеться студентам оренда квартири або кімнати в Україні

Аналітики OLX Нерухомість проаналізували пропозиції з оренди однокімнатних квартир та кімнат у найбільших містах України.

Квартири vs кімнати

Статистика показує, що українці більше цікавляться орендою квартир, аніж кімнат. Кількість запитів з пошуку однокімнатних квартир у Києві у 4,5 рази перевищує аналогічні запити щодо оренди кімнат. При цьому й вибір квартир більший — 9 тис. оголошень проти майже 4 тис. пропозицій кімнат.

Схожа ситуація і в інших великих містах. Другим за популярністю містом для оренди квартири є Одеса (понад 93 тис. запитів), далі йдуть Львів (майже 72 тис. запитів), Дніпро та Харків (55 та 52 тис. відповідно).

Замикає п’ятірку Запоріжжя. Через складну безпекову ситуацію попит на квартири та кімнати в Запоріжжі суттєво нижчий за інші великі міста — у липні на платформі було 22 тис. запитів щодо однокімнатних квартир і майже 4 тис. відгуків на оголошення про оренду кімнат.

Орендного житла не вистачає

Попит традиційно перевищує пропозицію в усіх проаналізованих містах. Найбільша конкуренція за житлові метри в Києві - на 9 тис. 1-кімнатних квартир зафіксовано понад 220 тис. відгуків.

Схожа ситуація і з пропозицією кімнат для оренди. В Одесі на 10 тис. запитів припадає майже в 10 разів менше оголошень. У Харкові орендувати кімнату має шанс лише кожен четвертий.

За кількістю оголошень на останньому місці серед проаналізованих міст також Запоріжжя. Аналітики знайшли 759 пропозицій квартир і лише 193 оголошення про оренду кімнат. Навіть попри порівняно низький попит, це в рази менше за кількість охочих.

Вартість

Аналітики прогнозують, що ближче до осені вартість орендного житла традиційно може зрости через початок навчального року та закінчення періоду відпусток.

Нині ж найдешевше можна орендувати квартиру в Харкові. Найдорожчим залишається Львів — дається взнаки віддаленість від зони активних бойових дій.

Медіанна ціна оренди однокімнатних квартир у липні становила:

Львів — 14 627 грн;

Київ — 10 980 грн;

Дніпро — 8 500 грн;

Одеса — 7 000 грн;

Запоріжжя — 5 000 грн;

Харків — 4 000 грн.

Схожа ситуація і щодо кімнат. Харків і Запоріжжя є найбільш бюджетними (2 000 грн), далі йдуть Одеса (2 500 грн), Київ і Дніпро (3 000 грн). Замикає п’ятірку Львів з медіаною ціною 4 000 грн за кімнату.

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