Чим керуються українці при купівлі житла — результати дослідження (інфографіка) Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Чим керуються українці при купівлі житла — результати дослідження (інфографіка)

Аналітики OLX Нерухомість поділились результатами дослідження про те які головні драйвери українців при купівлі житла та на що вони орієнтуються при його виборі.

Навіщо купують нерухомість? Найголовнішим мотивом покупки нерухомості є зміна умов проживання (51%). Частіше за все, українці хотіли б збільшити площу житла або покращити поточні умови проживання. Причиною № 2 у купівлі нерухомості є потреба окремого житла, про це зазначили 45% опитаних. Це обумовлено бажанням жити з партнером чи партнеркою, мати окреме житло для себе або для батьків чи необхідність помешкання після розлучення.

Попри повномасштабну війну та ризики повʼязані з нею, третій за популярністю мотив — це інвестування в нерухомість з метою подальшого заробітку (23%). Замикають рейтинг головних причин купівлі нерухомості: переїзд в інше місто після зміни роботи (11%) та потреби, повʼязані з впливом війни — купівля житла, через те що власне було зруйноване (10%).

Головними критеріями при виборі житла для купівлі є:

ціна (87%),

загальна площа приміщення (76%),

кількість кімнат (75%),

район міста (73%),

гарне планування й ремонт (71%).

Другорядні атрибути, на які також звертають увагу українці: поверх, наявність автономного опалення, власної прибудинкової території, автостоянки або парковки, близькість до роботи, інфраструктура та наявність бомбосховища в будівлі.

Довідка Finance.ua:

станом на липень найвища середня вартість первинки за м² - у Києві (57 059 грн, враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), а найнижча ціна за м² у Хмельницькій області - 23 625 грн;

за м² - у Києві (57 059 грн, враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), а найнижча ціна за м² у Хмельницькій області - 23 625 грн; якщо говорити про вторинку , то найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 86 360 доларів США у Києві, потім Львівська область, де ціна 61 264 долари США, та Закарпатська область із вартістю в 49 665 доларів США;

, то найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 86 360 доларів США у Києві, потім Львівська область, де ціна 61 264 долари США, та Закарпатська область із вартістю в 49 665 доларів США; крім того, у Києві значно зросла вартість оренди житла. Так, за останній місяць вартість винайму квартири збільшилася на 1 048 грн — із середніх 12 452 грн до 13 500 грн. За пів року ціни зросли трохи більше — на 1 236 грн;

житла. Так, за останній місяць вартість винайму квартири збільшилася на 1 048 грн — із середніх 12 452 грн до 13 500 грн. За пів року ціни зросли трохи більше — на 1 236 грн; рієлтори попереджають, що ціни на оренду на початку осені зростуть, попри те, що столицю досі часто обстрілюють. Все тому, що дедалі більше киян, які виїхали з міста з початком повномасштабного вторгнення, повертаються додому. Крім того, у місто приїжджають студенти, тож попит на житло збільшується.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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