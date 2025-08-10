79% депортованих іноземців з Польщі — українці: думка експерта — Finance.ua
укр
79% депортованих іноземців з Польщі — українці: думка експерта

Особисті фінанси
51
У першій половині 2025 року Польща демонструє помітне посилення контролю за перебуванням іноземців на своїй території.
Як повідомив адвокат Юрій Демченко, з посиланням на польське видання Wiadomości, значна частина рішень про депортацію стосується саме громадян України, пише Іnpoland.
Сілезьке відділення прикордонної служби у місті Рацибуж за останні місяці видало 127 рішень про примусове повернення, з яких 100 — щодо українців.
Юрист наголошує, що йдеться лише про одне відділення прикордонної служби, яке обслуговує регіон поблизу чеського кордону. Ця ситуація демонструє не окремий випадок, а сталу тенденцію, яка викликає занепокоєння серед української громади та правозахисників.
За словами Демченка, часті депортації можуть свідчити про посилення адміністративного тиску та перегляд політики щодо іноземців, які перебувають у Польщі на законних або напівлегальних підставах.

Причини депортацій

Як правило, вказують порушення міграційного законодавства, зокрема перебування без дійсних документів, порушення правил працевлаштування або перевищення терміну легального перебування.
Водночас, на думку експертів, у низці випадків такі порушення є наслідком бюрократичних труднощів, з якими стикаються українці у процесі подання на дозвіл на проживання чи працевлаштування.
Правозахисники закликають польську владу до прозорішої міграційної політики та врахування гуманітарних обставин, у яких опинилися багато українців, що прибули до Польщі після початку повномасштабної війни. На їхню думку, необхідно також вдосконалити механізми інформування іноземців щодо їхніх прав та обов’язків у сфері легалізації перебування.
Нагадаємо, Польща стикається з тривожною тенденцією — стрімким зростанням безробіття серед молоді. За даними Євростату, оприлюдненими польським виданням TVP Info, рівень безробіття серед осіб до 25 років збільшився майже на 30%. Це найвищий темп зростання серед усіх країн ЄС.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
