В Польщі вимагають розблокувати можливість імпорту ріпаку з України — Finance.ua

В Польщі вимагають розблокувати можливість імпорту ріпаку з України Сьогодні 13:29 — Аграрний ринок

Польські виробники олії вимагають розблокування імпорту ріпаку з України. Вони оцінюють, що дефіцит сировини в сезоні 2025/2026 років сягне щонайменше 0,5 мільйона тонн, що негативно вплине на вітчизняні переробні заводи.

Міністерство розвитку повідомило Польському пресагентству (PAP), що поки що відкладає будь-які рішення.

Про це повідомляє Bankier.pl.

Польська асоціація виробників олії (PSPO), яка представляє 95% жирових комбінатів Польщі, звернулася до прем’єр-міністра Дональда Туска з проханням втрутитися у внесення змін до постанови Міністерства розвитку та технологій від 15 вересня 2023 року, яка забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України. Причиною, за її словами, є прогнозований дефіцит ріпаку на польському ринку. За даними PSPO, очікується, що цей дефіцит сягне щонайменше 0,5 мільйона тонн у сезоні 2025/2026.

Асоціація зазначила, що ситуація вітчизняної олійної промисловості вже «надзвичайно складна». У сезоні 2024/2025, що добігає кінця, вона вже стикається з дефіцитом сировини, враховуючи переробні потужності олійних заводів, які перевищують 4 мільйони тонн ріпаку на рік.

Генеральний директор PSPO Адам Стемпень зазначив, що постанова 2023 року заборонила імпорт ріпаку з України, але не заборонила імпорт олії, що шкодить польським переробним заводам.

«Для польських компаній поточна ситуація означає втрату конкурентоспроможності не лише на європейському ринку, а й на внутрішньому. У ситуації, коли суб’єкти господарювання з інших країн-членів ЄС можуть задовольнити свої потреби в сировині та збільшити власну переробку (…), існує ризик того, що частина ріпакової олії та білкових кормів, що постачаються вітчизняною промисловістю, буде постачатися до Польщі ззовні», — заявив голова PSPO.

Директор PSPO наголосив, що прибутковість бізнесу визначається логістичними витратами на сировину, які впливають на маржу переробної промисловості.

«Тому ми вимагаємо, щоб імпорт ріпаку з України був дозволений шляхом виключення його з регламенту. Якщо виникнуть будь-які ризики, пов’язані з потенційним надлишком, можуть бути запроваджені кількісні обмеження на імпорт, щоб розв’язати проблему дефіциту сировини на внутрішньому ринку», — сказав Стемпень.

PSPO у листі запевнила прем’єр-міністра, що скасування заборони на імпорт ріпаку з України «не становить ризику для польських фермерів, оскільки весь вітчизняний урожай буде закуплений польською промисловістю за загальноєвропейською ціною на основі біржових котирувань MATIF».

За словами Стемпеня, ситуація 2022 року, коли імпорт зерна, зокрема ріпаку, з України до Польщі був дуже високим через блокаду росією портів Чорного моря, була надзвичайною і не повториться. «У 2022 році імпорт ріпаку досяг рекордних рівнів, склавши приблизно 660 000 тонн. Це призвело до тимчасового профіциту, який тривав кілька місяців, і практично весь цей профіцит був експортований з Польщі у 2023 році», — додали в асоціації.

«У Румунії вже створена потужна транспортна інфраструктура — порт Констанца, який наразі є альтернативою українським портам. Наземний шлях (для транспортування зерна. — Pед.) з України до Польщі більше не є життєздатним варіантом ні для України, ні для Західної Європи», — наголосив Стемпень.

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