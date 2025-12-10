0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сьогодні на кордоні з Румунією запрацювала система EES

Особисті фінанси
43
Сьогодні на кордоні з Румунією запрацювала система EES
Сьогодні на кордоні з Румунією запрацювала система EES
З 10 грудня у пунктах пропуску на румунському кордоні стартувала цифрова система в’їзду/виїзду EES.
Про це повідомляє Державна митна служба.
У «Дяківцях — Раковці», «Красноїльську — Вікову де Сус» та «Дяковому — Халмеу» вже вносять установчі та біометричні дані.
«Порубне — Сірет» приєднається 9 січня 2026 року.
Система в «Солотвино — Сігету-Мармацієй» працює з 12 жовтня.
Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го.
Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років — без відбитків).
Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.
EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems