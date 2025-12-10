Сьогодні на кордоні з Румунією запрацювала система EES Сьогодні 17:45 — Особисті фінанси

З 10 грудня у пунктах пропуску на румунському кордоні стартувала цифрова система в’їзду/виїзду EES.

Про це повідомляє Державна митна служба.

У «Дяківцях — Раковці», «Красноїльську — Вікову де Сус» та «Дяковому — Халмеу» вже вносять установчі та біометричні дані.

«Порубне — Сірет» приєднається 9 січня 2026 року.

Система в «Солотвино — Сігету-Мармацієй» працює з 12 жовтня.

Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го.

Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років — без відбитків).

Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним.

