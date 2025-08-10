У Польщі зменшилася кількість робочих місць: де шукати роботу — Finance.ua
У Польщі зменшилася кількість робочих місць: де шукати роботу

Особисті фінанси
29
У Польщі стає важче знайти роботу. Але у двох воєводствах цього року спостерігається зростання зайнятості. Також спостерігається значна різниця в заробітній платі між воєводствами.
Про це повідомляє «Rzeczpospolita».
Різниця в середній зарплаті у секторі підприємств між Мазовецьким та Вармінсько-Мазурським воєводствами становить майже 3000 злотих.

Де найбільші зарплати

За даними GUS, найбільші середні зарплати у першому півріччі 2025 року отримували у Мазовецькому воєводстві — 10 200 злотих, у Малопольському воєводстві — 9 300 злотих та Нижньосілезькому воєводстві — 9 200 злотих.
Найменші зарплати
Зафіксовано у Підляському та Підкарпатському воєводствах — трохи менше 7 500 злотих, Свєнтокшиському воєводстві — 7 400 злотих та Вармінсько-Мазурському — 7 300 злотих.
У порівнянні з червнем минулого року зайнятість у секторі підприємств (у компаніях, де працює 10 і більше осіб, за винятком фінансового сектору та державного управління) зросла лише у Малопольському та Великопольському воєводствах (+1,5% та +0,6% відповідно).
В інших воєводствах зайнятість знизилася. За даними «Rzeczpospolita», спад коливався від -0,6% в Опольському та Свєнтокшиському воєводствах до -2,1% в Куявсько-Поморському та Сілезькому воєводствах, -2,4% в Любуському воєводстві та -4,1% у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

В яких містах вища зарплата

Якщо брати середні зарплати в містах, то найвищі заробітки були:
  • у Катовіце (11 200 злотих),
  • Кракові (10 900 злотих),
  • Варшаві (10 500 злотих)
  • Гданську (10 600 злотих).
Найменша зарплата зафіксована у Білостоці (7 400 злотих).
В Польщі оплата праці залежить переважно від галузі, а місцезнаходження є другорядним фактором.
Раніше писали, смайже 80% активних індивідуальних підприємств, зареєстрованих іноземцями в Польщі з січня до кінця квітня 2025 року, керують громадяни України, а 7% ФОП керують особи з громадянством білорусі — за даними Польського економічного інституту (PIE).
Серед компаній, зареєстрованих іноземцями в Польщі у 2025 році, 22% пов’язані з будівництвом, 15% надають телекомунікаційні та інформаційних послуги, а 11% займаються іншими видами діяльності у сфері послуг.
Усічні 2025 року мінімалка в країнах-членах ЄС коливалася від 551 євро в Болгарії до 2638 євро в Люксембурзі. У Польщі з нового року мінімальна зарплата становить 4666 злотих (приблизно 1091 євро).
У більшості країн Євросоюзу існує мінімальна зарплата. Розмір мінімалки встановлюється державою. Однак є країни-вийнятки, де поняття мінімальної плати відсутнє — Австрія, Данія, Італія, Фінляндія та Швеція.
За даними Євростату, у січні 2025 року розмір мінімалки в країнах ЄС коливався від 551 до 2638 євро на місяць. Станом на 1 січня 2025 року найвищий рівень мінімальної заробітної плати за місяць зафіксований у Люксембурзі (2638 євро), Ірландії (2282 євро) і Нідерландах (2193 євро). Найнижча мінімалка була в Болгарії (551 євро), Угорщині (707 євро) та Латвії (740 євро).

Довідка Finance.ua:

  • У дослідженні Євростат розділв країни ЄС на три групи за рівнем мінімальної зарплати. Порогові значення становили 1000 і 1500 євро, тому Польща з результатом 1091 євро опинилася у другій групі разом з такими країнами, як Іспанія, Литва та Португалія, та посіла 9 місце.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
