У прифронтових областях стартували дві грантові програми для бізнесу

У прифронтових областях стартували дві грантові програми для бізнесу

З 8 жовтня підприємці з восьми прифронтових областей можуть подавати заявки на участь у двох грантових програмах — для самозайнятих осіб, мікробізнесу та для малих і середніх підприємств.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Ініціативи реалізує міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps у межах Програми BLOOM («Створення засобів для існування та можливостей для оптимізованих ринків») за підтримки уряду Великої Британії через UK Aid.

Гранти доступні для бізнесів, що працюють або релокувалися до таких областей:

Чернігівської,

Дніпропетровської,

Харківської,

Херсонської,

Миколаївської,

Одеської,

Сумської,

Запорізької областей.

Гранти для самозайнятих і мікробізнесу

Хто може подати заявку: самозайняті особи, домогосподарства та мікропідприємці, які постраждали від війни.

Розмір гранту: від 1 000 до 5 000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Цільове використання: придбання обладнання, інструментів або засобів для запуску чи розвитку власної справи.

Програма реалізується Mercy Corps у партнерстві з «Карітас Україна», «Центром зайнятості вільних людей», «Альянсом Глобал» та «Десятим квітня». Подати заявку можна тут.

Фінансова допомога для малого та середнього бізнесу

Хто може подати заявку: малі та середні підприємства.

Розмір гранту: від 17 000 до 30 000 доларів США у гривневому еквіваленті.

Призначення: придбання виробничих основних засобів для розвитку підприємства.

Програма реалізується у партнерстві з West Ukraine Digital. Подання заявки за посиланням.

Умови участі та критерії відбору

Податися можуть внутрішньо переміщені особи та місцеві жителі з підконтрольних уряду територій.

Основні критерії:

соціальна чи фінансова вразливість;

наявність життєздатної бізнес-ідеї;

створення або збереження робочих місць;

позитивна репутація та досвід у сфері;

готовність співфінансувати до 50% вартості проєкту (для МСП).

Відібрані учасники отримають також консультаційну та організаційну підтримку.

Програма діє до 31 березня 2026 року.



Mercy Corps — міжнародна гуманітарна організація, що працює у понад 35 країнах. З початку повномасштабної війни підтримала понад 1 млн українців, надаючи грошову та гуманітарну допомогу, а також гранти для бізнесу;

програма BLOOM спрямована на зміцнення економічної стійкості домогосподарств, що постраждали від війни, шляхом підтримки засобів до існування та розвитку місцевого бізнесу.

