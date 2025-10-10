Українцям продовжили строк подання заяви на допомогу для підготовки до зими Сьогодні 09:42 — Особисті фінанси

Уряд продовжив строк подання заяв на допомогу для придбання твердого пічного палива до 24 жовтня 2025 року.

Що відомо про допомогу

Для родин, які мешкають у прифронтових регіонах, підготовка до опалювального сезону залишається критично важливою. Щоб підтримати такі домогосподарства, держава спільно з міжнародними організаціями запровадила механізм одноразової грошової допомоги у розмірі 19 400 грн. Ці кошти можна використати для придбання дров чи вугілля на зиму 2025−2026.

Відповідно до постанови уряду № 1250 від 1 жовтня, строк подання заяв на отримання допомоги продовжено до 24 жовтня 2025 року.

Хто може отримати допомогу

Подати заяву можуть особи, які проживають у житлових приміщеннях, що опалюються твердим паливом, на території таких областей:

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Луганська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Миколаївська,

Чернігівська.

Також звернутися можуть мешканці громад, розташованих:

у 10-кілометровій зоні від кордону з рф або лінії зіткнення;

на територіях активних чи потенційних бойових дій;

у населених пунктах, що були або є тимчасово окуповані.

Розмір допомоги

Сума виплати становить 19 400 грн на одне домогосподарство. Заяву може подати будь-який повнолітній член сім’ї.

Як подати заяву

Форму заяви (додаток 1 до Постанови) можна завантажити за посиланням . Її подають:

особисто або поштою до місцевого управління соціального захисту;

електронною поштою (з накладанням електронного підпису).

Перелік адрес для електронної подачі варто уточнити на сайті своєї територіальної громади.

До заяви додають копії документів:

паспортів усіх членів сім’ї;

ідентифікаційних кодів;

довідки ВПО (за наявності);

документів, що підтверджують право на пільги;

підтвердження проживання за вказаною адресою (реєстрація або акт обстеження).

Місцеві органи розглядають подані заяви до трьох робочих днів. У разі схвалення домогосподарство вносять до переліку отримувачів допомоги. Якщо виявлено помилки або недостовірні дані, можна подати заяву повторно — до 24 жовтня 2025 року.

Як здійснюється виплата

Виплати проводять міжнародні організації, зокрема Представництво УВКБ ООН, у двох форматах:

переказ коштів на банківський рахунок (IBAN);

грошовий переказ через систему Western Union.

Хто отримає допомогу в першу чергу

Оскільки фінансування обмежене, пріоритет надається найбільш вразливим категоріям:

одержувачам субсидій або пільг на тверде паливо;

одиноким пенсіонерам, матерям чи батькам;

багатодітним сім’ям;

родинам з дітьми або дорослими з інвалідністю;

внутрішньо переміщеним особам;

прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу.

Коли допомогу не надають

Виплату не призначають, якщо:

домогосподарство вже отримало допомогу на тверде паливо в цьому сезоні від інших міжнародних організацій;

у документах виявлено виправлення, розбіжності чи неправдиві дані.

