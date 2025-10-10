Як отримати копію договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Як отримати копію договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС

Громадяни часто звертаються до сервісних центрів МВС, щоб отримати копію укладеного договору купівлі-продажу транспортного засобу.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Зазвичай це потрібно при заповненні декларацій, поданні відомостей до податкової, оформленні кредитів, страхуванні або в інших важливих випадках. Якщо ви не взяли копію під час отримання послуги, її можна отримати пізніше — офлайн або онлайн.

Отримання копії офлайн

Щоб отримати документ особисто, зверніться до територіального сервісного центру МВС, де оформлювався договір. Не забудьте взяти з собою паспорт або ID-картку для підтвердження особи.

Отримання копії онлайн

Якщо особистий візит неможливий, копію можна замовити онлайн. Для цього треба надіслати звернення до Регіонального сервісного центру МВС, де була укладена угода.

Контакти регіональних центрів можна знайти на сайті МВС поруч з інтерактивною картою, обравши свій регіон.

Що вказати у зверненні

Щоб пришвидшити обробку запиту, обов’язково зазначте:

номер сервісного центру МВС або область;

дату укладання договору;

ім’я, прізвище та по батькові;

копію документа, що посвідчує особу (паспорт, ID-картка).

Зверніть увагу: копія договору надається тільки за умови, що оригінал був поданий у сервісний центр МВС не пізніше, ніж три роки тому.

Електронні договори у Дії

Багато угод здійснюють через застосунок Дія. Після завершення операції формується електронний договір, який зберігається у вашому акаунті кілька днів. Якщо документ не збережено одразу, отримати його копію можна лише через сервісний центр МВС, де відбулася реєстрація.

Також у ГСЦ МВС наголошують, що інформація у копії договору стосується лише транспортного засобу та особи, що звертається. Дані про третіх осіб сервісні центри МВС не надають стороннім особам.

