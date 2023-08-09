Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості у липні (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості у липні (інфографіка) Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості у липні (інфографіка)

Український маркетплейс Dim.Ria проаналізував ціни та кількість пропозицій на новобудови та вторинний ринок нерухомості.

Первинний ринок нерухомості

Станом кінець липня 2023 року в Україні працюють 74% відділів продажу новобудов. Найбільше відкритих відділів у Києві, Львівській та Київській областях, відсоток в останній складає 24% від загальної кількості.

Протягом липня було здано дві новобудови у Києві та області. Загалом, за два місяці літа в експлуатацію введено 14 будинків, які складають 19 секцій, із них — чотири новобудови і сім секцій у Києві. За рік в Україні введено в експлуатацію 34 житлові будинки і 68 секцій. Близько 25% усіх новобудов у країні готові до заселення, а 2107 споруд продовжують будівництво.

Інфографіка: Dim. Ria

Ціни

Станом на липень, найвища середня вартість за м² у столиці - складає 57 059 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), а найнижча ціна за м² наразі у Хмельницькій області - 23 625 грн.

Інфографіка: Dim. Ria

Порівнюючи з минулим роком, станом на липень 2023 року, середня вартість м² помітно піднялася в Івано-Франківській області — на 36%.

Вторинний ринок продажу

Досліджуючи пропозицію на вторинному ринку продажу нерухомості у липні та червні, можна помітити значне збільшення. До прикладу, кількість доданих оголошень у Київській області підвищилася до 63%, а у Волинській області - на 153%, за порівняння з червнем 2023 року.

Ціни

Найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 86 360 доларів США у Києві, потім Львівська область, де ціна 61 264 долари США, та Закарпатська область із вартістю в 49 665 доларів США.

Інфографіка: Dim. Ria

Вартість однокімнатної квартири у порівнянні до червня 2023 року впала в Рівненській області на 8%, а помітно зросла на 13% - у Сумській області.

Інфографіка: Dim. Ria

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