Work-life balance: як не перетнути межу закону — Finance.ua

Work-life balance: як не перетнути межу закону

Нині все частіше розмивається межа між роботою та особистим життям, тому питання балансу між роботою та особистим життям особливо актуальне.

Віддалений формат, графік роботи, постійна доступність у месенджерах — усе це створює ілюзію, що працівник завжди «на зв’язку».

За трудовим законодавством України є чіткі норми щодо робочого часу, відпочинку та компенсації за понаднормову роботу.

budni.info@robota.ua показала правові аспекти балансу між роботою та особистим життям, межі відповідальності роботодавця і працівника, а також способи захисту свого права на відпочинок.

Ми вибрали основне:

Роботодавець вимагати відповіді на листи або дзвінки після завершення робочого дня.

Роботодавець не має права вимагати від працівника відповіді на листи або дзвінки після завершення робочого дня без відповідної компенсації. Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на тиждень.

Після завершення робочого часу працівник має право на відпочинок, і залучення його до роботи поза встановленим графіком можливо лише у цих випадках з відповідною оплатою.

Роботодавець призначає наради або дає робочі завдання у вихідні дні без письмового наказу чи зміни до графіка

Роботодавець не має права залучати працівника до роботи у вихідні дні без його згоди та без відповідного наказу або зміни до графіка роботи. Залучення до роботи у вихідні дні допускається лише у випадках, визначених статтею 71 КЗпП, і потребує письмового наказу та компенсації.

Відповідно до статті 72 КЗпП, робота у вихідний день може компенсуватися: за згодою наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі.

Що є порушенням прав працівника на відпочинок відповідно до Кодексу законів про працю України:

залучення до роботи поза встановленою нормою без відповідної компенсації (ст. 50 КЗпП);

залучення до роботи у вихідні або святкові дні без законних підстав і компенсації (ст. 71 КЗпП);

ненадання щорічних відпусток або скорочення їх тривалості без законних підстав (ст. 74 КЗпП).

Роботодавець контролює активність віддаленого працівника після 18:00.

Роботодавець не має права контролювати активність працівника після завершення робочого часу без його згоди. Контроль можливий лише в межах встановленого робочого часу, визначеного трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Чи діє в Україні «право на відключення»?

В Україні «право на відключення» законодавчо не закріплено. Однак Конституція України гарантує право на відпочинок (ст. 45), а КЗпП встановлює норми щодо робочого часу та відпочинку. Тому працівник має право не відповідати на робочі комунікації поза робочим часом без відповідної компенсації.

Що робити

Працівнику, якщо керівник регулярно спілкується поза межами робочого часу та очікує миттєвої відповіді, слід:

письмово повідомити керівника про встановлений робочий час і право на відпочинок;

якщо ситуація не змінюється, зверніться до профспілки або Державної служби України з питань захисту праці.

Порушення прав працівника на відпочинок

Порушення норми робочого часу можна призвести до:

адміністративної відповідальності, включаючи штрафи;

судових позовів від працівників щодо компенсації за надурочну роботу;

погіршення репутації компанії та зниження мотивації працівників.

