Митна служба нагадала, як перевозити через кордон валютні цінності — Finance.ua

Митна служба нагадала, як перевозити через кордон валютні цінності

Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 тис. євро, без письмового декларування митному органу.
Про те, як перевозити та декларувати цінності, розповіла Державна митна служба.
Коли треба письмове декларування:
  • переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 000 євро;
  • здійснюєте ввезення на митну територію України платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів (тратт), боргових розписок, акредитивів, чеків, банківських наказів, депозитних сертифікатів, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро,
  • у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, та сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро та/або сумарна вага яких перевищує 50 кілограмів, у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України.

Неповнолітні особи

Мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством.
При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником.
Перерахунок сум готівкової валюти і вартості банківських металів у євро здійснюється за офіційним курсом гривні до євро, установленим НБУ або за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до відповідних іноземних валют і банківських металів, установленим Національним банком, на день перетину митного кордону України.
Обмежень щодо максимальної суми/вартості валютних цінностей, які фізична особа може ввозити на митну територію України, законодавством не встановлено.
Бланки декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей можуть виготовлятися фізичними особами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4 (210×296 міліметрів) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року № 203.
Разом із заповненою декларацією для митного контролю та митного оформлення валютних цінностей громадянином або уповноваженою особою подаються документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи.
Payment systems