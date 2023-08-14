Орендувати квартиру в Києві стало дорожче: що відбувається із цінами — Finance.ua
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Орендувати квартиру в Києві стало дорожче: що відбувається із цінами

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Орендувати квартиру в Києві стало дорожче: що відбувається із цінами
Орендувати квартиру в Києві стало дорожче: що відбувається із цінами
У Києві значно зросла вартість оренди житла. Так, за останній місяць вартість винайму квартири збільшилася на 1 048 грн — із середніх 12 452 грн до 13 500 грн. За пів року ціни зросли трохи більше — на 1 236 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
За рік же, за даними статистики, оренда здорожчала одразу на 2 924 грн.
Орендувати квартиру в Києві стало дорожче: що відбувається із цінами

Де найдорожче

Найвищі ціни на оренду квартир у Шевченківському районі - у середньому 22 500 грн. А також у:
  • Печерському — 21 500 грн;
  • Голосіївському -18 000 грн;
  • Солом’янському — 16 000 грн.

«Найдешевші» райони

Найдешевше, за даними аналітиків, винаймати квартиру в Деснянському районі столиці - 8 750 грн. А крім того:
  • Дніпровському, Оболонському — 11 000 грн;
  • Святошинській, Подільській — 12 500 грн;
  • Дарницькому — 13 000 грн.

Скільки потрібно заплатити за 1-кімнатну квартиру

Зняти 1-кімнатну квартиру в Києві найлегше за 7 800 грн — 10,2% оголошень саме з такими цінами. А крім того, за:
  • 6 000 грн — 9%;
  • 12 000 грн — 6,6%.
Орендувати квартиру в Києві стало дорожче: що відбувається із цінами

Ціна оренди 2-кімнатного житла

2-кімнатні квартири найчастіше здають по 10 400 грн — 10,7% оголошень. Також часто зустрічаються ціни:
  • 12 800 грн — 8,6%;
  • 8 800 грн — 8%.
Орендувати квартиру в Києві стало дорожче: що відбувається із цінами

Скільки коштує зняти 3-кімнатну квартиру

За даними аналітиків, найчастіше 3-кімнатні квартири у Києві здають по 11 000 грн. Таких оголошень налічується 8,6%. Також «популярні» ціни:
  • 10 000 грн — 7,8%;
  • 20 000 грн — 7%.

Як не стати жертвою аферистів

Погоджуючись орендувати квартиру, варто пам’ятати: в Україні поширене шахрайство з орендою житла. А тому, щоб не стати жертвою афери, слід дотримуватися низки правил.
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Так, уважно потрібно перевіряти квартири та будинки, які здаються за низькою ціною. Насамперед — документи на них. Найчастіші «підводні камені»:
  • квартира (будинок) здається без згоди власника;
  • житло належить іншим особам;
  • житло знаходиться в іпотеці;
  • квартира чи будинки перебувають під арештом;
  • документи на власність оформлені неналежним чином чи взагалі відсутні.
Витяг з реєстру прав на нерухоме майно можна зробити самостійно. У ній орендар побачить усіх власників житла, а також отримає інформацію, чи накладено арешт на житло.
Крім того, на укладанні договору оренди потрібно наполягати у будь-якому випадку. «За ст. 811 Цивільного кодексу України договір найму житла укладається у письмовій формі. При цьому закон не вимагає нотаріального посвідчення договору оренди житла, воно може здійснюватися за бажанням сторін», — зазначають фахівці.
Також важливо пам’ятати, що якщо квартира має кількох власників, згоду на оренду має дати кожен із них. А якщо житло придбано у шлюбі - необхідна згода обох з подружжя на здачу його в оренду.
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За матеріалами:
Обозреватель
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