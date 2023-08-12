Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла — Finance.ua

Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла Сьогодні 20:10 — Нерухомість

Експерт прогнозує новий стрибок цін на оренду житла

Експерти звітують про здорожчання вартості оренди житла в Києві за останній місяць. Водночас, генеральний директор агентства нерухомості «Благовіст» Ірина Луханіна зазначає, що це не межа і зовсім скоро ціни на житло можуть зрости ще більше.

Про це вона розповіла в коментарі УНІАН.

«Якщо ми восени побачимо тенденцію, що масовані ракетні обстріли не відновляться, якщо буде працювати бізнес і не буде масштабної мобілізації, якщо відновляться звичні процеси навчання, — то це, звичайно, може привести до сезонного росту цін на оренду житла. Ми його зазвичай спостерігаємо десь з 10 серпня. Тобто, ми вже на порозі цього», — зазначила експерт.

За її словами, період зростання цін на оренду зазвичай триває до 5−7 жовтня. Потім же ціни на оренду припиняють свій ріст, а, можливо, навіть просідають через елементарну відсутність клієнтів.

«Якщо ситуація на ринку, яка тепер залежить від багатьох факторів, збережеться така, як зараз, то можемо очікувати ріст цін на однушки від 10 до 15 відсотки, на двушки — на 8−10%, на трьошки — 5−7 процентів», — зазначила ріелтор.

Найдешевше можна винайняти квартиру у столиці в таких районах: на південній Борщагівці, Новій Дарниці, на краю Нивок, Виноградарі, Вітряних Горах. Тобто, це ті частини міста, де немає метро та нових будинків.

За підрахунками ріелторки, тут можна зняти однокімнатну квартиру від 6 тис. грн на місяць, тоді як ще у квітні минулого року таке житло коштувало лише 4 тис. грн.

За словами Луханіної, попит на житло у Києві лишається «досить високим і стійким» в усіх сегментах, а орендарі стають більш перебірливими, ніж минулого року.

«Змінився попит на поверховість. Якщо раніше полюбляли високі поверхи через види з вікон, і тому що не так було чути шум міста, то тепер через ракетні і дронові атаки фаворитами є квартири до 7 поверху», — зазначила експерт з нерухомості.

Також вона розповіла, що зараз в пріоритеті у орендарів нові будинки, тому що в них зазвичай є паркінги, які в разі необхідності можна використовувати як укриття.

«Таке житло винайняти на масивах буде коштувати від 14−15 тис. грн, в центрі - від 800 доларів. Це щодо однокімнатних квартир. Двокімнатні - від 25 до 35 тис. грн по масивах і в центрі - 1,2−2 тис. доларів», — поділилась даними Луханіна.

За підрахунками ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві в серпні (порівняно з липнем) збільшилася на 10% - до 11 тис. грн, двокімнатної - на 7%, до 16 тис. грн, і трикімнатної - на 5%, до 27 500 грн.

УНІАН За матеріалами:

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