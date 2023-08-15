Вартість оренди в Києві зросте з початком осені — прогноз — Finance.ua

Вартість оренди в Києві зросте з початком осені — прогноз Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Вартість оренди в Києві зросте з початком осені — прогноз

Початок осені - сезон активної оренди житла, а це означає, що ціни підуть угору. Дедалі більше киян, які виїхали з міста з початком повномасштабного вторгнення, повертаються додому. У місто приїжджають студенти, тож попит на житло збільшується. Аби заощадити кошти, люди винаймають квартири за містом. На скільки ж зростуть цьогоріч ціни на оренду у столиці?

Ціни на початку осені зростуть, попри те, що столицю досі часто обстрілюють, попереджають рієлтори.

«Це пов’язано з тим, що приїжджають у Київ навчатися, і люди починають розв’язувати свої питання житлові на осінь. Так психологічно пов’язано, що саме осінь змінює вимоги до житла — люди переїжджають з одного до іншого об'єкту. Плюс повертаються переселенці із заходу України, з-за кордону люди також повертаються, отже, кількість населення в Києві збільшується — у зв’язку з цим оренда дорожчає», — пояснив президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта.

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Найбільший попит на однокімнатні квартири — ціна на них, порівняно з липнем, зросла на 10%. Таке саме зростання і на двокімнатні. Трикімнатні помешкання винаймають рідше, тому вартість піднялася лише на 5%. Відтак, ціни на однокімнатну квартиру стартують від 10 тисяч гривень. Двокімнатні від 14 тисяч, трикімнатне житло від 15 тисяч гривень.

«Транспортна інфраструктура, наявність поблизу метро — це дуже впливає на оренду і також інфраструктурних об'єктів: магазини, поліклініки торгові центри. Тобто там, де ближче до метро, ціни будуть вищі, там, де далі від метро, так звані спальні райони, ціни будуть менші так на 20%», — зазначив Юрій Піта.

Найдорожча оренда у Печерському районі та центрі столиці. Найдешевше — у Деснянському і Дарницькому районах. Ще торік орендарі обирали квартири на нижчих поверхах через постійні обстріли та блекаути, тоді й ціни були меншими. До прикладу, винайняти однокімнатне житло можна було і за сім тисяч гривень. Нині, кажуть рієлтори, українців уже не лякають ракетні атаки і відсутність світла.

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«Ринок нерухомості дуже чутливий до зовнішніх подій, які у нас відбуваються в країні і в місті. Люди більш адаптованіші стали і швидше звикають до цих обставин. І вже не зважають ні на обстріли, ні на сирени. Треба йому знімати квартиру — значить він знімає квартиру», — зауважила рієлторка.

Активне зростання цін на оренду житла триватиме до середини жовтня. Потім ціна стабілізується. І залежатиме від рівня безпеки у столиці.

5 канал За матеріалами:

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